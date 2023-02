Guindilla al Gobierno por no respetar la sesión de control

El Gobierno se enfrentó ayer a la habitual sesión de control que tiene lugar los miércoles en el Congreso de los Diputados. Este acto está previsto, según la Constitución, para que los distintos ministros contesten las “preguntas” de los diputados del resto de grupos parlamentarios. Se trata, por tanto, de un examen al Ejecutivo, no a la inversa, como sucedió en la última sesión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus respuestas a la pregunta proferida por la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afirmó: “Tengo que darle mi opinión personal sobre la situación de su partido”. Asimismo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declaró minutos después: “He escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy, pero no he escuchado una pregunta (...) Una pregunta al Partido Popular y al señor Feijóo”. La labor del líder del Ejecutivo es responder las cuestiones que se le plantean, no hacer valoraciones sobre la situación política de otras fuerzas ni rebotar el control parlamentario a la oposición.