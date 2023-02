Guindilla a Pablo Iglesias por incumplir la fecha del lanzamiento de su televisión

A mediados de enero, desde ‘Canal Red’, la nueva televisión de Pablo Iglesias y Jaume Roures, se mandó un mensaje a los colabores y trabajadores informando que la presentación de los contenidos que formarían parte de la parrilla estaría lista entre finales de enero y principios de febrero.

No obstante, al cierre de edición y casi a finales de febrero, todavía no hay una fecha fijada para el comienzo de las emisiones. Fuentes internas del programa han explicado a Confidencial Digital que no se les ha informado de un nuevo calendario.