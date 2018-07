A los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que han aprobado no celebrar plenos hasta octubre

La cámara volverá a retomar su actividad ordinaria los días 2,3 y 4 de octubre de este año con el debate sobre política general, coincidiendo con el aniversario del 1-0. Esta decisión se ha tomado después de que la semana pasada hubiera discrepancias entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya sobre la suspensión de los diputados procesados judicialmente por rebelión. Torrent y la mayoría de partidos catalanes declararon la semana pasada que no habría ningún pleno si no se cerraba la cuestión de los diputados suspendidos de Llarena, solo la CUP y Ciutadans se opusieron. Guindilla al Parlament por no convocar ningún pleno hasta principios de octubre.