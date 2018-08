España, IV: “…qué pintan en el Estado”

Recientemente en unas declaraciones, y ante la posibilidad de una modificación de la ley electoral, el actual presidente del Euskadi Buru Batzar (PNV), D. Andoni Urtuzar Arruabarrena – en adelante D. Andoni - , ha dicho: “si nos echan del Congreso los vascos se preguntaran qué pintan en el Estado”.

Creo que ha llegado la hora de empezar a decir ¡Basta ya!

¡Basta ya! D. Andoni de no decir verdad, pues si ustedes salen del Congreso, y me refiero al PNV y otras formaciones separatistas como Bildu, no a los vascos en general, será un bien para las Vascongadas y para todo el Reino de España; única nación contemplada en nuestra Constitución. Y en definitiva para todos los españoles incluidos los vascos. Y aunque “algunos vascos” protestasen, la mayoría respirará libre, a pleno pulmón y con alegría.

¡Basta ya! De chantajes, de chupar la sangre del resto de la regiones españolas, y cuando digo la sangre en plan metáfora, es el dinero a espuertas que se llevan a costa de ellas; del ninguneo y mirar por encima del hombro a esas otras regiones como si fueran las Vascongadas quienes les dan el pan y la sal. Todo producto de un trauma envidioso porque no han sido nada comparados con esas regiones. A lo sumo un Señorío de Vizcaya, o dos Condados catalanes, que a lo máximo que llegaron fue a principado, por el “bragetazo,” - llamémoslo así - del conde Ramón Berenguer IV, que fue príncipe consorte, con Doña Petronila de Aragón.

¡Basta ya! de traicionar con solo cinco escaños, o diez me es igual, cuyo equivalente son 500.000 votos contra 23 millones. No podrán chantajear para obtener privilegios, con el objetivo claro, para cualquiera que no quiera ser ciego, de separar una querida región de España del resto y formar su mini estado a su imagen y semejanza y pretender además que les sigamos manteniendo. Qué ese sería el final. Eso si no nos complican la vida con la pretensión de anexión de Navarra, y tres departamentos de Francia.

¡Basta ya! de aprovecharse de la ambición del político, que se llama español, y que es capaz de poner en peligro al Reino de España y tenernos a todos los demás españoles en un ¡Ay!; por el plato de lentejas del poder.

¡Basta ya! D. Andoni, de soltar frases hablando en nombre de todos los vascos. No está diciendo la verdad y está exacerbando el sentimiento vasco; volviéndolo contra quienes no se han metido con ellos y que además se les ha mimado durante estos últimos cuarenta años, sin contar los de la autocracia de Franco, que también les mimó. Llevan “chupando de la teta”, va para ochenta años. Y cincuenta de ellos como correspondencia a ese trato, matando – a propios, vascos – y extraños, maketos.

¡Basta Ya! Sencillamente: si no están representados en el Congreso, la cámara baja, los vascos que le votan a su partido y a otros como el suyo al no ser partidos de nivel nacional; sí están y estarán en mayor medida los vascos que votan a partidos de ámbito nacional.

¡Basta ya! Los vascos estarán perfectamente representados en la Cortes Generales de España, y su partido tendrá la representación que en justicia le corresponda en la cámara territorial que es y debe ser el Senado, que para eso se gestó y así se contempla en nuestra Constitución. Claro que todo ello será si los vascos votan a los candidatos a senadores que su partido o los otros presenten. Pero ahí, ¡ya habla el pueblo!

¡Basta ya! Es hora de cambiar la ley electoral, que se hizo en el momento de la Transición a la democracia, para que nadie pudiera decir que no se había sentido participe de ella y tener su oportunidad representativa. Pero vista y demostrada su deslealtad: en el Congreso sólo deben estar partidos de ámbito nacional, y en el Senado que se creó como Cámara Territorial, es donde deben estar los partidos regionalistas. Si los ciudadanos así lo quieren.