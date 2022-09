El Oro y el Dinero brillan mucho y escupen mucho también

Dios Salve a la Reina y su legado está aquí de nuevo:

Monarquía , Neocolonialismo, Empresas Oscuras,Racismo y Servilismo, Intento de Imperialismo no arraigado gracias a la No Violencia, Apartheid en su momento aunque Nelson Mandela supo tener altitud de miras, Esclavitud, Servilismo, Anacronismo y explotación , todo esto y mucho mas como veremos hoy en esta actuación de piano forma parte de su legado, usura, expoliación, segregación, despotismo no ilustrado, Latrocinio, vibraba en ella el oscurantismo, la soberbia, notas de anglo centrismo, una tremenda búsqueda de codicia, avaricia y estulticia, oímos también voces silenciadas de corrupción y después de aparente absolución, alcoholismo y etnocentrismo, pomposidad, intolerancia y mezquindad , por no decir sus actuaciones de intervencionismo.

Retratamos algunas notas en esta intención musical esperando que alguno de ustedes les haya parecido de interés o bien de pequeña puerta abierta a la lucidez.