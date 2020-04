Alfonso Ussía aceptará una oferta de Jiménez Losantos para colaborar en esRadio

El columnista Alfonso Ussía acaba de abandonar La Razón. El distanciamiento entre el periódico y el periodista parece definitivo tras los roces producidos en las últimas semanas.

Las alarmas saltaron el pasado 24 de marzo cuando Ussía publicó un tuit en su cuenta oficial en el que aseguraba que el diario dirigido por Francisco Marhuenda le había “censurado” su artículo después de llevar escribiendo en el periódico desde más de 15 años.

Tras esto, el director de La Razón negó que existiera algún tipo de censura. La versión del diario es que se le comunicó que empezaría a compartir la contraportada con Marhuenda y el propio Ussía se negó al cambio.

Desde ese momento, Ussía no ha vuelto a escribir en el periódico. Tal y como contó este confidencial, en el diario no hablan de despido. Ha sido colaborador de La Razón y, aseguran, fue decisión del periodista dejar de escribir.

En una entrevista en el programa de esRadio de Federico Jiménez Losantos, el articulista confirmó después que no había marcha atrás y no era posible una reconciliación entre ambas partes.

“Aquí tienes tu casa”

En esa misma entrevista Jiménez Losantos le aseguró que podía contar con ‘Es la Mañana’: “Aquí tienes tu casa, tus respetos”. Y Ussía se dejó querer: “Yo me voy contigo encantado”.

Antes de despedirse, el columnista volvió sobre la propuesta y le comunicó al director de esRadio que cuando pasase el confinamiento forzoso por el coronavirus “nos reunimos”.

Sin ofertas formales

Según ha explicado el propio Alfonso Ussía a ECD, ahora mismo se encuentra a la espera de ver qué ocurre con esta insólita situación que también afecta al mundo de los medios de comunicación. Pero confirma “aceptará, cuando todo esto pase”, la oferta que ha recibido por parte de Jiménez Losantos.

Además, reconoce que su intención es empezar a colaborar “con algún medio digital”. Pero no ha querido facilitar más detalles sobre ello. Añade, eso sí, que ahora mismo no tiene ninguna oferta formal: “todo está parado, nadie se atreve a nada”, explica. Y remata: “Ahora lo importante es salir de esta crisis”.

El columnista asegura que ,a pesar de no estar escribiendo de manera formal en ningún medio de comunicación, él sigue redactando artículos. Para explicarlo, utiliza un símil cinematográfico: “Es como lo que sucede en la película ‘El pianista’, donde el protagonista no puede dejar de tocar el piano… para que no se le olvide. Yo hago lo mismo”.

Por último admite que todavía quedan algunos asuntos pendientes de cerrar sobre su salida del periódico La Razón, después de más de 15 años formando parte del equipo.