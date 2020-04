Alfonso Ussía abandona definitivamente La Razón

El distanciamiento entre La Razón y Alfonso Ussía parece definitivo. No tiene visos de solución. El columnista abrió las hostilidades el pasado 24 de marzo con un comentario en Twitter en el que denunciaba que el periódico había decidido no publicar su habitual tribuna en la contraportada del diario.

Alfonso Ussía aseguró entonces que La Razón le había “censurado” después de 16 años escribiendo en el medio. El mensaje circuló a gran velocidad por las redes y provocó muchos comentarios.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ofreció su versión. Negó cualquier censura y criticó duramente a Ussía por insinuar tal cosa. Aseguró que el problema había surgido un día antes. El subdirector del diario se había puesto en contacto con Ussía para explicarle que debía compartir la contraportada con el propio Marhuenda.

En La Razón aseguran que esto no sentó bien al periodista, que trasladó a la dirección del periódico que “dejaba de escribir”. Pues bien. Lejos de pacificarse, el choque parece definitivo.

“No quiero escribir con Paco Marhuenda”

En una entrevista difundida por esRadio, Alfonso Ussía ha confirmado esa llamada telefónica del subdirector del periódico para trasladarle el mensaje de que escribiría junto a Marhuenda. El columnista ha explicado que su respuesta fue la siguiente: “Hombre eso hay que advertirlo un poco antes”.

“He escrito toda mi vida con alguien al lado”, añadió Ussía, dando a entender que ese no ha sido el motivo de las desavenencias. Este hecho, dijo, ha sido una manera de “ponerme un poco la zancadilla”. Por eso, ha dicho, le transmitió a La Razón un mensaje claro: “No quiero escribir con Paco. Lo siento porque no me apetece”.

Sobre la supuesta censura, mencionada en el primer tuit de Ussía, el periodista no ha vuelto a hablar. No ha añadido ningún dato nuevo.

No ha escrito en La Razón

Desde esa fecha, Alfonso Ussía no ha vuelto a escribir en La Razón efectivamente. De hecho, en la entrevista desveló que no había marcha atrás: “No soy una persona útil y fundamental para ese periódico”.

Fuentes del diario del Grupo Planeta no hablan de un despido. Ha sido el colaborador, explican, el que ha decidido marcharse. Por iniciativa propia. Lo ha dejado claro él mismo en esa entrevista, rematan.

A pesar de todo, Alfonso Ussía publicó hace unos días un nuevo mensaje en sus redes sociales. Decía así:

La Razón informa en su número de hoy, 3 de abril, que en 14 días se han destruido 833.979 empleos. Olvida que los empleos destruidos son, en realidad,

833.980, contando con el mío. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) April 3, 2020

Al ser preguntando en la entrevista de esRadio por sus planes de futuro, Ussía asegura que no tiene “ningún plan” y afirma que no ha recibido ninguna oferta de otro medio de comunicación.

ECD intenta desde hace días recabar el parecer de Alfonso Ussía sobre lo sucedido. Al momento de cerrar esta edición no se ha recibido respuesta.