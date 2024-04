El Barça y el PSG levantan el veto a Movistar Plus+ tras el despido de ‘El Mono’ Burgos.

Este martes se celebra la vuelta de los cuartos de la Champions League entre el F.C. Barcelona y el PSG. En este encuentro se decidirá quién pasa a la semifinal: si el combinado que dirige Xavi Hernández o el de Luis Enrique. Del partido de ida, además de la victoria del equipo español frente al francés, saltó la polémica que provocó el despido de ‘El Mono’ Burgos de Movistar Plus+ tras su comentario sobre Lamine Yamal.

La salida del entrenador del equipo de comentaristas de la plataforma se produjo después de que el F.C. Barcelona y el Paris Saint Germain, en alianza con la UEFA, se negaran a conceder entrevistas a los profesionales de Movistar Plus+ después del partido, por unos comentarios de Germán Burgos sobre Lamine Yamal, en la previa del partido.

Mientras se mostraban imágenes del delantero dando toques en el calentamiento, el ex portero argentino declaró que, si no le va bien en el fútbol, el jugador “acaba en un semáforo”.

Ahora, según confirman fuentes de Movistar Plus+, una vez que se ha despedido a ‘El Mono’ Burgos, que había pedido disculpas durante la retransmisión del partido, los dos equipos han levantado el veto a la plataforma. Por este motivo, habrá entrevistas con los dos equipos después del encuentro siguiendo el reglamento de la competición.

Comunicado de despido de Movistar Plus+

El día después de la retransmisión del partido, Movistar Plus+ difundió este comunicado anunciando que dejaba de contar con el comentarista:

-- “Medidas adoptadas por Movistar Plus+ tras los comentarios vertidos en uno de sus programas. En cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma ha tomado medidas tras el episodio vivido anoche, donde uno de sus colaboradores vertió comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal. Movistar Plus+ y Germán ‘El Mono’ Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios”.