Canal Sur, denunciada por incluir a Vox en los debates electorales

Esta madrugada, a las doce de la noche, comenzó una nueva campaña electoral, en esta ocasión para las europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo. Las televisiones de todo el país empiezan a preparar debates entre las diferentes candidaturas. Y, en Canal Sur, la inclusión de Vox está siendo analizada por la Junta Electoral.

En Andalucía, al haberse celebrado elecciones autonómicas el pasado 2 de diciembre, los ciudadanos están llamados a votar a sus futuros alcaldes y representantes en Europa. Dos comicios diferentes que, en materia de debates, deben tener un tratamiento diferente.

Con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la mano, podrán participar, en los debates para las elecciones europeas, todos los partidos que hayan concurrido a las últimas elecciones de ámbito nacional y hayan conseguido representanción. Para las municipales, el requisito es el mismo, pero para el ámbito local.

Así las cosas, Vox está habilitado a participar en cualquier debate sobre las elecciones europeas. No obstante, en el caso de las municipales, y en Andalucía, en principio no podría, ya que no obtuvo concejales en las anteriores elecciones locales de mayo de 2015.

Denuncia ante la Junta Electoral

Así lo interpretan, al menos, los dirigentes de Costa del Sol Sí Puede, la marca electoral que concurrió a las municipales de 2015 en Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos y que en estos comicios repetirá candidatura en dichas poblaciones.

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, Francisco Martínez Ávila, en representación de esta coalición, presentó el pasado lunes 6 de mayo un recurso contra la programación electoral de RTVA (Canal Sur), ya que distribuía espacios gratuitos, entrevistas y debates en función de las candidaturas municipales que se presentan en 2019, dando espacio a Vox.

Este criterio, explican las fuentes consultadas, es contrario a las disposiciones legales tanto de la LOREG como de la Junta Electoral Central (Instrucción 8, 2019 de 25 de abril de 2019), que establecen que ha de hacerse en función de los resultados de las elecciones anteriores, en las que los de Santiago Abascal no obtuvieron ningún concejal.

RTVE sí cumple la ley

Desde Costa del Sol Sí Puede añaden que, mientras Canal Sur, con el Gobierno de PP y Ciudadanos apoyado por Vox, incumple la ley, RTVE aplica correctamente el criterio legal y establece que en su programación provincial son “ partidos políticos representativos aquellos que obtuvieran más del 1% de los votos emitidos a nivel provincial en 2015”.

Estos argumentos ya han sido aceptados por la Junta Electoral de Zona de Sevilla, receptora de la denuncia.

Las fuentes consultadas confirman a ECD que el citado organismo la documentación ha sido enviada con posterioridad a la Junta Electoral de Zona de Málaga, para que sea esta instancia la que resuelva.