COPE logra cancelar la cuenta de Twitter que parodiaba a ‘Tiempo de Juego’.

Pequeño logro para la Cadena COPE. La compañía ha logrado que perfil de Twitter que parodiaba a ‘Tiempo de Juego’ tuviese que retirar el logo del programa de Paco González. Era una cuenta parodia de Twitter que está comenzando a hacerse viral entre los fans de fútbol. Su usuario es @magicoartigas, tiene más de 17.000 seguidores, habla sobre el mundo de este deporte y comenta diferentes vídeos graciosos que de publican en las redes sociales.

Cuando el usuario usaba el logo de ‘Tiempo de Juego’, en el nombre de usuario ponía “CUENTA PARODIA. Un día me dio alergia. Estrella emergente. 𝙏𝙤𝙙𝙤 𝙘𝙖𝙨𝙚𝙧𝙤. Esta cuenta no está afiliada a ninguna otra". Ahora simplemente tiene publicado “Un día me dio alergia. Estrella emergente. Todo casero”.

Por su parte, mantiene la foto de perfil —la cara de Iker Casillas cuando sufrió una reacción alérgica— con la cual se realzaba el tono irónico de la cuenta. Eso sí, en vez de poner Tiempo de Juego en el nombre, ahora el usuario se llama Alergiker Casillas.

Queja de COPE

Hace un par de meses, tal y cómo contó Confidencial Digital, la Cadena COPE interpuso una reclamación a Twitter para que no se puedan utilizar estos rasgos distintivos del programa por parte de los usuarios.

En ese momento, fuentes de la emisora explicaban que "puede llamar a confusión" a los usuarios hasta hacerles creer que en la tertulia deportiva de COPE se ha hablado sobre el mensaje de su novia a Ferrán Torres o del pelo del 'streamer' Gerard Romero, cuestiones sobre las que sí trata esta cuenta parodia.

Aproximadamente dos meses después, la red social accedió a la petición de la compañía y suspendió la cuenta durante tres semanas por suplantación de identidad del programa ‘Tiempo de Juego. Ahora para poder utilizar la cuenta, este perfil ha tenido que eliminar cualquier referencia a COPE y ‘Tiempo de Juego’.

Amenazas por suplantación de identidad

Por su parte, dicha cuenta expuso en su perfil su versión sobre esta polémica. Según señalaba, "ha sido una etapa preciosa" pero le "están amenazando” con denunciarle por suplantación de identidad. “Al parecer tener una foto de perfil donde pone Jopé, un encabezado de Iker Casillas cuando le dio alergia, una bio distinta a la de ellos donde pone CUENTA PARODIA y llamarme @magicoartigas, llama a la confusión".