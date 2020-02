David Jiménez graba 24 entrevistas con personajes relevantes para la plataforma de pódcast que prepara Amazon

Amazon ultima la llegada de ‘Audible’ a España. El proyecto de la empresa americana lleva varios meses en funcionamiento en Estados Unidos, pero tiene previsto su aterrizaje en nuestro país el próximo mes de mayo.

‘Audible’ es una plataforma de audiolibros de alta calidad, con narradores reales. Solo se podrá acceder a su contenido a través de suscripción. Eso sí. Las personas que ya tienen contratado el servicio Amazon Prime tendrán acceso gratuito.

Sin embargo, este proyecto va más allá de los audiolibros. En él se van a incluir pódcast con contenido periodístico sobre diversos temas de actualidad como economía, política, cultura, deportes, etc.

Estos archivos de audio están protagonizados por rostros conocidos del mundo periodístico. Una idea que desde la plataforma creen que será más atractiva para los oyentes. Según ha podido saber Confidencial Digital, el periodista David Jiménez está grabando este tipo de contenido para la plataforma.

El ex director de El Mundo está preparando 24 entrevistas que compondrán esta serie de pódcast. Once de ellas ya han sido grabadas. Se trata de encuentros con personajes conocidos del mundo de la política, el deporte, la economía…

No es su único proyecto

Aunque este no es el único proyecto del periodista con la plataforma. David Jiménez ha preparado un audiolibro. ‘Audible’ tendrá libros locutados que ya han sido publicados, pero también contará con un apartado denominado ‘Audibles Originales’.

Ahí se incluirán volúmenes locutados de manera exclusiva para la plataforma, que solo estarán disponibles dos años. Después se lanzarán en formato impreso. Este es el caso del audiolibro que ha realizado el periodista. Se desconoce el tema de ese texto original de David Jiménez.

Amazon negoció con medios de comunicación

Tal y como adelantó ECD hace cinco meses, Amazon quería colgar dentro de esta plataforma otros archivos de audio de carácter informativo y relacionado con la cultura.

Para ello, el gigante americano se puso en contacto con varios grupos de comunicación en España y les hizo una oferta para ofrecer este material informativo dentro de ‘Audible’.

Uno de los medios que fue sondeado por los responsables de la plataforma en España fue el Grupo Prisa. Amazon fijo su objetivo en El País.

La multinacional ofreció comprar este tipo de pódcast informativos, con una duración de veinte minutos aproximadamente, sobre actualidad.

Pero finalmente las partes no lograron llegar a un acuerdo económico. De hecho, El País está creando un proyecto propio basado en una red de pódcast para su web.

The New York Times sí colabora con Amazon

Medios internacionales como The New York Times han colaborado con el proyecto de Amazon. Todos los días, sobre las seis de la mañana se ofrece en Audible un pódcast con el título ‘The New York Times Digest’.

Este pódcast es un magazine que cuenta historias que aparecen en la portada del periódico de ese día. Además, proporciona comentarios sobre diferentes temas de nacional, internacional, deportivo o financiero, entre otros.