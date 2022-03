La Justicia inadmite la denuncia por estafa de Abellán contra la cúpula de la Conferencia Episcopal

Nueva victoria judicial de la Cadena COPE frente al periodista José Antonio Abellán. Según ha podido conocer Confidencial Digital, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la inadmisión a trámite de la querella que había presentado el comunicador, por considerar inexistentes los delitos de falsificación documental y estafa procesal que señalaba en su demanda.

El contenido del auto judicial, según afirman fuentes de la cadena de radio, ha sido “tan contundente” que “ni tan siquiera” han prestado declaración, como había solicitado el demandante, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal; el secretario general, Luis Arguello; y el responsable de asuntos económicos de la institución, Fernando Giménez Barriocanal, que es también presidente de la Cadena COPE.

Explicación de este caso

Los hechos datan de febrero de 2020, cuando Giménez Barriocanal acudió al notario y otorgó poderes a un abogado y un procurador para interponer, en nombre de la Conferencia Episcopal y como persona jurídica, una querella contra Abellán por injurias y calumnias.

Según la acusación del comunicador, en el artículo 26 del Reglamento de Ordenación Económica de la CEE donde se detallan las competencias concretas del vicesecretario de Asuntos Económicos no se menciona nada sobre interponer denuncias.

El 4 de marzo se cerró un acuerdo en la CEE por el que se daba a Barriocanal este poder y se le permitía adoptar medidas legales contra Abellán. Este es el acto impugnado por el periodista, quien dice que el acta recoge hechos que acontecieron más tarde y que, por tanto, está falsificada.

Por su parte, fuentes de la CEE respondieron en su momento que esa reunión sí se celebró, que el acta de la misma fue elevada a declaración pública, y que, además, el documento se ha enviado al Vaticano.

Sin indicios de delito

La resolución de la Audiencia de Madrid ha coincidido con la valoración de los dirigentes de la Conferencia Episcopal, por lo que se ha descartado cualquier indicio de delito. Tal como confirma, la certificación otorgada por Omella no es sospechosa. Además cierra la posibilidad de que en el momento de la citada de la reunión no existieran procedimientos abiertos por la CEE contra Abellán por calumnias.

El auto judicial señala que no hay elementos para presumir la comisión de delito. Concluye que el relato fáctico de la querella interpuesta por Abellán no justifica su admisión a trámite; es más, continúa diciendo, la querella nunca debió ser admitida a trámite, al no contener elementos que permitan presumir la comisión de delito alguno.

Expresa también que, “si los querellados estiman que José Antonio Abellán ha incurrido en una conducta penalmente relevante por la interposición de su querella, ya conocen su derecho a interponer la correspondiente denuncia o querella contra el mismo”.

No obstante, añade que, “si bien esta sala no aprecia indicios de la comisión de delito alguno por parte del señor Abellán, en cuanto a lo afirmado por los querellados sobre que este último ha ocultado información al tribunal al objeto de perjudicar el buen nombre de aquellos, tampoco estima que sea indudable que el querellante ha actuado con mala fe y a sabiendas de que no se ha cometido delito alguno”.