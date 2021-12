Movistar no acepta el acuerdo con los productores que le acusaban de plagio por ‘BSO con Emilio Aragón’

Sigue la pelea entre los productores y Movistar y Caribe Music por el programa ‘BSO con Emilio Aragón’. El Juzgado de lo Mercantil había llamado a ambas partes el pasado 18 de noviembre para la conciliación siguiendo la petición realizada mediante una demanda, pero no han podido llegar a un acuerdo. Fuentes indican a Confidencial Digital que en las próximas semanas se interpondrá una nueva demanda, esta vez para llevar la disputa a juicio.

Como ya les informó anteriormente este confidencial, Movistar y Caribe recibieron una demanda por plagio del formato ‘BSO con Emilio Aragón’. Los demandantes señalaban que ese programa se parecía excesivamente a ‘BSO: La Banda Sonora de Mi Vida’, que ellos habían registrado en la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión el pasado septiembre de 2019.

Presentaron la idea a Movistar

En el 2019, el año en que se creó el formato, Movistar se interesó en él. Tanto es así que citó a sus productores en la sede de la empresa en Tres Cantos. Tras varias reuniones para tratar la estructura del programa y su contenido, así como sobre la producción, llegó la pandemia del Covid-19, y con ella se paró el proyecto.

Cuando el confinamiento terminó los demandantes intentaron volver a hablar con Movistar para retomar el contacto y la producción. Desde la empresa telefónica, sin embargo, les dijeron que era imposible por “motivos económicos”, pero a su vez, según señalan los afectados, estaban ya enfrascados en la producción del programa con Caribe Music.

Similitudes “sospechosas”

Así lo expresaban en la reclamación interpuesta ante el juzgado de lo mercantil en julio de 2021, en la que buscaban promover un acto de conciliación judicial por competencia desleal y robo de la propiedad intelectual.

Y es que no solo es el nombre lo que asemeja a los dos programas. Ambos se basan en una entrevista a una figura de relevancia pública realizada por el presentador –en el caso de Movistar Emilio Aragón, de ahí el nombre del programa–. Teniendo en cuenta la vida del protagonista se debía realizar una interpretación musical con algunas canciones que le recuerden a momentos clave de esta. Además, en el registro se incluía incluso que el presentador debía ser alguien con relevancia, famoso, para que el programa se pudiera llevar al prime-time.

Esta posible copia se veía, además, agravada por el hecho de que este formato era completamente original, como ya señaló ECD en la pasada ocasión: “no se ha emitido nunca en la televisión española y tampoco en otros países”. Es por esto que los demandantes pensaron en comercializarlo fuera de España bajo el nombre de ‘My Original Soundrack’.

Movistar no aceptó la conciliación

A pesar de que la intención de los demandantes era llegar a un acuerdo entre las dos partes que no llevara a juicio, Movistar y Caribe Music decidieron no aceptarlo. La empresa de Telefónica no recurrió la resolución por la que se les citaba en el Juzgado de lo Merantil, y compareció el pasado día 18 de septiembre para negarse al pacto. Además, fuentes señalan a ECD que tampoco han intentado acordar nada después de esa comparecencia.

Esta forma de actuar ha sido la que ha llevado a los productores a dar el siguiente paso. Han decidido seguir con la vía judicial contenciosa y en las próximas semanas presentarán una demanda, esta vez para juicio. Con el tiempo se verá en qué termina este nuevo intento de demostrar que ‘BSO con Emilio Aragón’ es una copia de ‘BSO: La Banda Sonora de Mi vida’.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Movistar, que ha preferido no hacer comentarios al respecto del acto de conciliación y la situación del programa.

Ya está en marcha la segunda temporada

Dejando de lado este problema en los juzgados, ‘BSO con Emilio Aragón’ ha terminado ya con la emisión de la segunda parte de la primera temporada en ‘#0’. Al igual que en la primera aparecieron ‘Los Javis’, Belén Rueda, Raphael y Joaquín, en la segunda los protagonistas han sido Antonio Banderas, Alaska, Dani Rovira y Lolita Flores.

En estos programas han actuado artistas del nombre de Coque Malla, Amaral, David Summers, Rozalén o Dani Martín. Este último inició el programa de Lolita Flores cantando Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, la canción favorita de la artista. En estos cuatro episodios diferentes intérpretes han ilustrado la vida de los invitados con canciones de todo tipo, desde 'The Long and Winding Road' de John Lennon y Paul McCartney a 'La Zarzamora' que popularizó Lola Flores.