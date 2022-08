Movistar Plus+ ficha a Jesús Gallego para presentar un programa de fútbol

Fichaje importante en el periodismo deportivo. Según ha podido saber Confidencial Digital, Movistar Plus+ ultima la contratación de Jesús Gallego, presentador de ‘Hora 25 Deportes’ en la Cadena SER y copresentador la pasada temporada de ‘El Golazo de Gol’ junto con Manolo Lama.

El periodista, de larga experiencia dentro del mundo de la televisión, llega a la plataforma para reforzar la retransmisión de los partidos de los que tiene derechos Movistar Plus+, que como ya comentó Confidencial Digital, se reparte esta temporada la mitad de esos encuentros del Real Madrid y el F.C Barcelona para la próxima temporada.

La pasada semana, el protagonista señaló en sus propias redes sociales que le tocaba “cerrar una maravillosa etapa profesional” en ‘El Golazo de Gol’ y que la próxima semana explicará “el nuevo proyecto” en el que se embarcaba, para el que tiene “ganas y emoción”.

A raíz de esta publicación, varias fuentes periodísticas consultadas por ECD señalan que, aunque no está cerrado, la idea es que Jesús Gallego llegue a trabajar en el espacio de los fines de semana dedicado a retransmitir y comentar los partidos de fútbol. Fuentes de Movistar Plus+ han preferido no realizar declaraciones sobre esta cuestión.

Salida de Danae Boronat

Hace un mes, la presentadora Danae Boronat, uno de los rostros de este espacio al que iría Jesús Gallego, anunció en sus redes sociales que ponía “fin a una etapa brutal en ‘La Casa del Fútbol’. Además, agradecía a Movistar “la confianza depositada en ella” y a todos los que le habían acompañado durante siete años en los que había “contado Champions, Europa League y La Liga”.

Este formato, tal cómo estaba planteando en las últimas temporadas, es un resumen con todo lo mejor que ha ocurrido en la jornada liguera. Ahí, los espectadores de la plataforma han podido ver también entrevistas, las mejores imágenes y el análisis y la valoración de los expertos.