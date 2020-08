Las normas anti Covid no se respetan en el 37% de los rodajes de películas y series

El coronavirus supuso un importante cambio en los rodajes de películas y series de televisión. En el mes de marzo más de 300 proyectos audiovisuales en nuestro país sufrieron un brusco parón.

Los rodajes se han ido retomando paulatinamente. Eso sí, bajo una guía de recomendaciones y buenas prácticas para evitar el contagio del virus. Sin embargo, como ya señalaron en El Sindicato de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado Español (TACEE) este documento “no era suficiente”. Por lo que los rodajes tuvieron que adoptar medidas adicionales para su vuelta a la actividad.

Algunas de estas eran escenas sin besos, reducción de ensayos, equipos reducidos de figuración y se reescribieron los guiones para realizar secuencias menos corales.

El 63,2% de los casos está respetando la distancia en los equipos de trabajo

La Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad Internacional de la Rioja ha realizado un estudio sobre cómo está afectando la pandemia al proceso de trabajo en los rodajes y de qué manera se está cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.

El estudio que comenzó hace unos meses y del que ya hablamos en este confidencial, ha avanzado en su trabajo debido al número de grabaciones que han ido retomando su actividad.

Las respuestas que se han obtenido hasta ahora indican que “en el 63,2% de los casos se está respetando la distancia en los equipos de trabajo.” Fuentes del estudio señalan que en muchos casos, los sets donde tienen lugar los rodajes no son muy grandes ni suelen estar bien ventilados al igual que los lugares donde se encuentra el director y el equipo técnico viendo la grabación. Por lo que “se dificulta el trabajo que se lleva a cabo.”

Otros datos facilitados por las fuente del estudio insisten también en que en el 68,4% de los rodajes cuenta con materiales de protección suficientes para todo el equipo. Dentro de este porcentaje disponen del 70,6% de mascarillas quirúrgicas y el 29,4% restante son mascarillas FFP2 . Fuentes de la Universidad Pontificia de Salamanca también señalan que el 73,3% de las grabaciones cuentan con geles desinfectantes para todo el equipo. Y que en el 64,9% de los rodajes se toma la temperatura antes de entrar en el lugar de trabajo.

Además, el estudio también señala que el 67,7% de las grabaciones disponen de puntos limpios y en el 61,1% de los casos se lleva a cabo la desinfección de material diariamente.

De todo ello podemos deducir que en un 36.8% de los casos, no se está cumpliendo la distancia en los equipos de trabajo. Y de igual forma, no en todos los rodajes se dispone del 100% de materiales de protección suficientes para evitar el contagio del virus.

Los datos no son definitivos al 100%

Fuentes del estudio señalan que los datos ofrecidos no son definitivos al 100% ya que no lo han completado en su totalidad . Pero sin embargo indican que no creen que haya un cambio drástico en las respuestas: “No esperamos que los datos que aportamos a día de hoy cambien mucho con las respuestas que obtengamos en los próximos días.”