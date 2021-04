El nuevo programa de Nuria Roca para Antena 3 enfrentará a concursantes de OT 1 con participantes de Eurovisión

Atresmedia ha comenzado a preparar el nuevo formato de entretenimiento ‘Family Feud: la batalla de los famosos’. Se trata de la adaptación española del programa ‘Celebrity Family Feud’, un formato internacional que cuenta con más de 75 adaptaciones en el mundo.

En Estados Unidos tiene una versión diaria y otra en prime time, y ha conseguido más de 8 millones de espectadores. Actualmente, está en emisión en 16 países. Reino Unido, Argentina, Australia y Brasil han sido los últimos países que se han sumado al fenómeno y próximamente se hará una versión en Francia.

En España, el nuevo programa está producido por Fremantle. Es el segundo proyecto que hará la factoría para Antena 3. Hay que recordar que el otro es ‘Mask Singer’ y ha cosechado un gran éxito después de ser líder de audiencia.

Nuria Roca estará al frente de ‘Family Feud’. La presentadora vuelve a tomar el mando de un programa de entretenimiento en Antena 3 que se emitirá en horario de prime time. Se trata de un show que mezcla humor y diversión.

Cada semana competirán dos grupos de famosos que tienen alguna conexión entre ellos, por ejemplo, cantantes, actores de series o películas, miembros de un mismo programa, jugadores de la misma plantilla, etc. Es decir, no solo se va a ver poder ver a rostros conocidos de Atresmedia.

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, uno de los enfrentamientos confirmados que se va a poder presenciar en ‘Family Feud’ va a reunir a concursantes de Operación Triunfo 1 y a participantes de Eurovisión.

Con David Bustamante, Karina, Rosa…

En el equipo formado por concursantes de Operación Triunfo 1 estarán David Bustamante, Rosa, Gisela, Manu Tenorio y Natalia. Bustamante volverá a la cadena después de su paso por ‘El Desafío’. Además, acaba de conocerse que será concursante de la nueva edición de ‘Masterchef Celebrity’ en Televisión Española.

En el otro equipo, es decir, en el que contará con participantes de Eurovisión, estarán Karina, Soraya, Daniel Diges, Miki Nuñez y Chikilicuatre.

Los dos equipos tendrán que enfrentarse y adivinar las respuestas más comunes o populares que 100 personas han dado a preguntas de diverso tipo, por ejemplo: cosas que se suelen hacer frente al espejo u objetos que puedes encontrar entre los cojines del sofá. No hay respuestas incorrectas, sin embargo, las más populares dan más puntos.

Nuria Roca da el salto como presentadora

La presentadora Nuria Roca volverá a tener un programa propio. Roca fichó por ‘El hormiguero’ en 2018 y ahora está de tertuliana con Cristina Pardo, Tamara Falcó y Juan del Val. El pasado mes de febrero, sustituyó a Pablo Motos que tuvo que guardar cuarentena por haber tenido contacto con un positivo en covid.

Nuria Roca cuenta con una amplia trayectoria dentro de la televisión. Ha presentado ‘Gran Slam’ (Cuatro), ‘Factor X’ (Cuatro), ‘El millonario’ (La Sexta), ‘Fantastic Dúo’ (La 1)… Y también presenta actualmente ‘Road Trip’, una serie original de TNT que ya va por la segunda entrega.

A este nuevo formato que prepara Antena 3 hay que sumarle ‘Veo como cantas’. Es la adaptación del formato coreano ‘I Can See Your Voice’, que tendrá en el jurado a Ana Milán, Josie, El Monaguillo y Ruth Lorenzo. Las grabaciones de este programa comenzaron en enero y será emitido próximamente.