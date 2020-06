El País niega una fuga de suscriptores tras la salida de Soledad Gallego

El País está viviendo unas semanas de cambios importantes. Hace apenas unos días, la hasta ese momento directora del periódico, Soledad Gallego comunicó su decisión de no continuar en el cargo un año más.

La noticia pilló por sorpresa a gran parte de la redacción. No esperaban la marcha de Sol Gallego, que había manifestado en reiteradas ocasiones estar muy a gusto como directora.

Horas después de su salida, la periodista decidió despedirse de los suscriptores del diario enviando una carta en la que pidió disculpas por no haber comunicado antes la decisión a los lectores. Además, afirmaba que habían sido dos años “intensos y agotadores”.

Pero Soledad Gallego también explicó en ‘Hora 25’, con Pepa Bueno, que su proyecto “tenía que ser de dos años”, ya que lo que no hiciese en ese tiempo no lo haría en tres: “No quiero proyectos largos. No tengo edad”.

Nada más confirmarse su salida de la dirección hubo abundantes comentarios en redes sociales de lectores que aseguraban que iban a cancelar la suscripción. Pues bien. Fuentes internas niegan que se haya producido una bajada significativa en los registros o que se haya producido una fuga de usuarios.

Maruja Torres advirtió que dejasen de cancelar suscripciones

Durante estos días ha habido muchos movimientos en El País. De hecho, tras la marcha de Soledad Gallego, la mítica periodista del periódico, Maruja Torres comunicó en sus redes sociales que el sábado anterior había escrito su último artículo:

Soledad Gallego-Diaz deja la dirección de @el_pais y yo paso a comunicaros que mi artículo del sábado anterior es el último que habéis leído en dicho medio. He disfrutando mucho y os doy las gracias, a los lectores y a los compañeros. No tengo el coño para ruidos. — Maruja Torres (@MistralS) June 15, 2020

Pero no quedó ahí la cosa. Al día siguiente, Torres volvió a publicar un comentario para pedir a los lectores de El País que dejaran de dar de baja las suscripciones en el periódico:

En la redacción del diario no han sentado especialmente bien estas palabras de Maruja Torres. Aunque prefieren no hacer comentarios para no aumentar la polémica. Pero insisten: no se está produciendo una marcha significativa de abonados.

Más de 52.000 suscripciones

Y ofrecen datos actualizados. El País cuenta con más de 52.000 suscriptores obtenidos desde que en mayo se implantase el modelo de pago. Según explican fuentes internas, los datos son mejores de los que se esperaba en un primer momento.

De hecho, con estas cifras, el periódico se coloca como el segundo diario con más número de suscriptores sólo por detrás de eldiario.es que cuenta con unos 56.000 clientes de pago.

El modelo de El País lleva vigente algo más de un mes. Estaba previsto que viese la luz meses antes pero la llegada del coronavirus provocó que los planes se vieran trastocados. Finalmente, tras su implantación, se decidió que las noticias relacionadas con la crisis sanitaria quedasen en abierto para que todos los lectores pudieran estar informados sobre la grave pandemia sin coste extra.