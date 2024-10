Rafa Nadal apalabró con Movistar Plus+ grabar un documental sobre su vida cuando se retirara.

Rafa Nadal, uno de los deportistas españoles más laureados de todos los tiempos, anunció la semana pasada una de las decisiones más complicadas y meditadas de su vida: la retirada del tenis profesional a los 38 años.

Será el próximo mes de noviembre, tras disputar con España la Copa Davis en Málaga, cuando el de Manacor cuelgue la raqueta, como él mismo ha anunciado con un vídeo que difundió el pasado jueves en sus redes sociales. En su abultado palmarés figuran, entre otros títulos, 14 Roland Garros, 4 Abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia y 2 Oros Olímpicos.

Así han sido las palabras con las que ha puesto final a su carrera: “Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, los últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin lesiones. Es una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla” ha comentado, reconociendo que “en esta vida todo tiene un principio y un final y este el momento indicado para poner punto final a mi carrera”.

Documentales sobre su vida

Una carrera del calibre de la de Rafa Nadal, al igual que otros deportistas de menor nivel, ha sido retratada ya en la pequeña pantalla de varias formas. Y aunque hay producciones nacionales e internacionales como un proyecto de la cadena televisiva francesa L’Equipe 21 y otro de Amazon donde se puede ver su faceta más didáctica con ‘Rafa Nadal Academy’, sus grandes momentos han sido recogidos por Movistar Plus+.

El más destacado se emitió en 2018 y se titulaba ‘Nadal-Federer y el partido del siglo’. En este documental recuerdan las 4 horas y 40 minutos de la final de Wimbledon protagonizada por Rafa Nadal y Roger Federer en 2008, uno de los partidos más recordados de la historia del tenis.

Narración sobre su carrera

Ahora, fuentes especialistas del sector explican que existe la sensación en el sector es de que “queda un trabajo audiovisual” por realizar, en el que Rafa Nadal hable sobre “los hitos más importantes de su carrera”. Se refiere no solo a Wimbledon, sino a todos los aspectos relacionados con su extenso palmarés.

Pues bien. Según ha podido saber ECD, hace dos años Rafa Nadal recibió una propuesta de estas características del equipo audiovisual de Telefónica, marca de la que es embajador.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron en su momento que el deportista les comunicó que llevaría a cabo este documental… cuando se retirara. Justo lo que acaba de suceder ahora.