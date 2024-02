Revuelta de paparazzis a las puertas de ‘El Desafío’ para lograr una exclusiva de Genoveva Casanova.

Atresmedia y la productora 7 y Acción han cerrado varios fichajes de primera categoría del mundo del corazón para la quinta temporada de ‘El Desafío’, el programa de pruebas físicas de la factoría de Pablo Motos y Jorge Salvador.

Como ya se publicó en varios medios de comunicación, la productora ha fichado a Genoveva Casanova y Victoria Federica, sobrina de Felipe VI. También participan figuras de renombre como Roberto Brasero, Susi Caramelo, Lola Lolita, Feliciano López y Gotzon Mantuliz.

Preparativos y ensayos antes de grabar

Esta semana han comenzado los preparativos, ensayos y primer contacto de los protagonistas con el plató de ‘El Desafío’ y las correspondientes presentaciones. Pero la filtración de la participación de Genoveva Casanova en el concurso ha provocado que una multitud de paparazzis se acumularan por fuera de las instalaciones de 7 y Acción. El objetivo: obtener una fotografía de la concursante, de quien no hay imágenes desde noviembre.

Coincidiendo con el arranque de los ensayos, la revista Lectura desveló su relación con el entonces príncipe Federico de Dinamarca, hoy ya convertido en rey. Se habla de dos años de amor y un viaje a España el pasado mes de octubre a modo de despedida. Según fuentes de Atresmedia, la productora había cerrado el fichaje de Genoveva Casanova antes de la publicación de esta exclusiva.

Un tumulto de paparazzis

La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha sido perseguida por la prensa rosa varios días de esta semana por Madrid. A las afueras del plató, relatan a ECD testigos presenciales, se ha organizado un tumulto de paparazzis alertados por esta cita en su agenda.

En medio de este huracán mediático, Genoveva Casanova llegó este jueves al plató de ‘El Desafío’ tapada con un fular para no ser fotografiada. Mientras tanto, la hija de la infanta Elena fue la única que no entró andando en las instalaciones, sino en un coche negro.

Uno de los periodistas presentes reconoce que fue avisado este miércoles de la presencia de los concursantes famosos, antes de que se divulgara su identidad. Se trasladó a las inmediaciones del plató para intentar ser el primero en conseguir algunas imágenes. Pero no fue el único. La presencia de paparazzis competidores fue destacada.

Condiciones de Victoria Federica

Como ha revelado en exclusiva Vanitatis, la negociación para la participación en el concurso de Victoria Federica no fue sencilla. De hecho, ha puesto dos condiciones para firmar, con las que ha intentado protegerse en su debut en televisión.

En primer lugar, en su contrato figura que no va a hablar sobre ningún miembro de su familia. La otra condición tiene que ver con ella misma: ha exigido no lucir ropa con la que no se sienta cómoda.