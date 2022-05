Claves para invertir en criptomonedas: plataformas fiables y seguridad garantizada

Recordemos lo que es una criptomoneda: se trata de dinero digital también llamado criptodivisa. Es decir, las transacciones se realizan a través de internet sin monedas ni billetes físicos y se almacenan en una cartera digital, un software o aplicación donde es posible enviar y recibir criptomonedas.

La primera criptomoneda fue creada en 2008 por Satoshi Nakamoto (una identidad desconocida) que le dio el nombre al hoy conocido Bitcoin. Entró en funcionamiento en enero de 2009.

Un poco de historia

El primer hito de transacción en criptomoneda se llevó a cabo el 22 de mayo de 2010, cuando un programador de Florida realizó un pago de 10.000 bitcoins a otro usuario por dos pizzas. El valor de la transacción era de 42 dólares. Este día se bautizó como el “Bitcoin Pizza Day”.

Desde entonces, el mercado de las criptomonedas ha crecido exponencialmente, pero con sus ventajas e inconvenientes. La Oficina de Seguridad del Internauta, recoge algunos peligros a lo largo de los años del mercado de las criptomonedas: desde la advertencia del Banco Central Europeo que relacionó la expansión de esta divisa virtual como una amenaza para el sistema financiero tradicional, hasta el robo de bitcoins por parte de cibercriminales.

Actualmente, las criptomonedas se están convirtiendo en un medio de pago aceptable gracias al desarrollo de ciertas tecnologías que no pueden ser falsificadas.

Criptobancos seguros

Y es que, las criptomonedas no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada para el control de estas transacciones.

Por esta razón, los profesionales de las finanzas o de la bolsa e inversores deben investigar qué criptobanco le proporciona más confianza y seguridad, además de rentabilidad.

Uno de ellos es Coinhouse el primer criptobanco líder de Europa y primera plataforma en registrarse como PSAN (Proveedor de Servicios para Activos Digitales) por la Autoridad Financiera en Francia (Autorité des Marchés Financiers, AMF).

Uno de los objetivos principales de este criptobanco es democratizar el acceso a las criptomonedas, ofreciendo a particulares y empresas la posibilidad de invertir en 48 criptomonedas a través de su plataforma, y su reciente App multilingüe.

Invertir con seguridad

Los analistas financieros y expertos consideran que el mercado de las criptomonedas se revalorizará, por lo que particulares y empresas se preguntan: ¿Cómo afecta la inversión en criptomonedas a las empresas?”, “¿Puedo invertir en criptos sin riesgos?

Como en cualquier inversión, antes de invertir en criptomonedas, hay que conocer los riesgos y fundamentalmente, estar seguros de que no se trata de una estafa.

Muchos estafadores llaman por teléfono al cliente y ofrecen altos rendimientos, algo sumamente engañoso, porque el mercado de las criptomonedas continúa siendo volátil.

Evitar estafas

Para evitar estafas y conocer a fondo el mercado, Coinhouse analiza todas las criptomonedas que ponen a disposición del inversor. “En Coinhouse hacemos accesible el futuro de las finanzas, creando nuevos métodos para que, tanto particulares como inversores, puedan interactuar con los servicios financieros descentralizados. Además, les acompañamos durante todo el proceso de inversión”, explican desde Coinhouse, el primer servicio de Private Banking en cripto.

Las claves de la inversión

Por lo tanto, después de analizar algunas ventajas e inconvenientes, si finalmente particulares y empresas se están planteando invertir en criptomonedas, un tipo de inversión que está de moda, ya que en muchas ocasiones generan mayor rentabilidad que la ofrecen los mercados tradicionales, es necesario conocer el secreto de este mercado.

Según Coinhouse, actualmente existen más de 11.000 criptomoneda y muchas de ellas desaparecen después de invertir en ellas, con lo que nuestra inversión también se esfuma, perdiendo el dinero invertido (las primeras criptomonedas se pueden comprar mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria a partir de 20 euros).

Por esta razón, criptobancos como Coinhouse analizan e investigan todas las criptomonedas y ofrece los proyectos más sólidos del mercado y con fundamentos sólidos para invertir con mayor rentabilidad a largo plazo. Además, se aseguran de que se invierte en el momento adecuado.

Como decíamos anteriormente, las criptomonedas almacenadas en Internet no tienen la misma protección que el dinero depositado en una cuenta bancaria. Esta es una razón de peso para abrir una cuenta segura en un criptobanco reconocido y fiable.

Portales especializados

Además, no hay que perder de vista que el valor de la criptomoneda cambia constantemente. Podemos ganar mucho dinero o perderlo en poco espacio de tiempo. El lema de oro de las inversiones es: no invertir dinero que no podamos permitir perder.

Otro consejo a la hora de invertir en criptomonedas: hay que tener ciertos conocimientos ya su operatividad es compleja.

Ciertamente, el riego cero no existe y menos, como hemos explicado, cuando se trata de invertir en criptomonedas. Es muy importante abrir cuentas en portales especializados y saber con qué tipo de criptomoneda estamos operando.

Cómo abrir una cuenta segura

Si estamos decididos, lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta, pero una cuenta segura. Para ello, hay que elegir una plataforma que garantice seguridad y que esté regulada por una autoridad financiera competente. Este es un requisito indiscutible para evitar el robo de los ciberdelincuentes, algo común en este campo.

En segundo lugar, un requisito obligatorio es blindar la billetera digital donde almacenaremos las criptomonedas con una clave privada y un código secreto, ya sea para comprar, invertir o depositar. Para ello, debemos asegurarnos de que la plataforma cuente con sistemas de almacenamientos seguros a modo de caja fuerte digital.

Y, por último, es vital también optimizar la seguridad de la cuenta. Para ello es recomendable por ejemplo usar una dirección y contraseña de correo exclusiva.

Lo más importante: asegurarse de que nuestra inversión esté en una plataforma o criptobanco autorizado.