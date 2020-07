"Estoy ilusionado": primeras palabras de Enrique Ponce que confirma su relación con Ana Soria

Tras emitir un comunicado conjunto esta mañana para despejar cualquier duda y lanzar un aviso de que no tolerarán que se digan falsedades sobre su ruptura o las circunstancias que la rodean, el torero ha sorprendido conectando en directo en Sálvame esta tarde para confirmar que sí mantiene una relación con la joven y está muy “ilusionado” con ella.

Desde que el miércoles pasado se conoció la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas después de casi 24 años casados por una exclusiva de la revista Semana, se puede decir que el torero y su mujer han protagonizado un culebrón casi tan mediático como el ‘Merlos Place’. Sobre todo, desde los primeros rumores de una supuesta infidelidad del diestro con una joven estudiante y aspirante a modelo almeriense de 21 años llamada Ana Soria.

"No me interesa nada de esto, solo pedimos respeto. No quiero entrar en más. Pido respeto por la familia de Ana, por Ana, por su gente, y por la otra parte... ", ha dicho el diestro saliendo en defensa de la que cataloga como su nueva "ilusión", y añade: "Paloma y yo nos llevamos muy bien. No tenemos ningún problema. Todo esto hace daño. Hace daño a todos".

El torero afirma, al igual que lo ha hecho su ya exmujer a través de un comunicado, que la relación que mantiene con la madre de sus hijas es buena. Un matrimonio fallido que parece haber acabado de mutuo acuerdo. "Solo quiero pedir respeto por nosotros, por nuestras hijas. Demasiado tenemos para que se inventen cosas", ha dicho Ponce, que se mostraba muy molesto por el testimonio que estaba vertiendo una mujer en el ya citado programa de Telecinco.

La relación con Ana Soria se remonta a hace ya meses, y dicen periodistas y fotógrafos de prensa rosa que en el 2019 se tomaron unas fotografías de la pareja, que ya habrían viajado a México juntos, pero que en ese momento se retiraron del mercado. El pasado viernes, Lydia Lozano mostraba en Sálvame la primera imagen de la pareja. En ella se ve al torero Enrique Ponce y y a Ana Soria mirando a la cámara y sonrientes. El noviazgo va tan en serio que el diestro conoce ya a los padres de su novia, casi treinta años menor.

Genoveva Casanova, ¿la cuarta en discordia?

Si la situación de la familia es complicada, en las últimas horas ha entrado un nuevo nombre en el ruedo para añadir aún más confusión. Se trata de Genoveva Casanova, expareja de Cayetano Martínez de Irujo y madre de sus dos hijos Luis y Amina, que forma parte del círculo de amigos íntimos de la ya expareja, como también lo son el cantante Luis Miguel (con el que también tuvo una relación), Pedja Mijatovic, Raúl González y Luis Alfonso de Borbón, entre otros. Genoveva Casanova, expareja de Gonzalo Vargas Llosa y que también salió durante un tiempo con el exministro del PP Michavila, habría tenido una relación con Enrique Ponce, lo que supondría una grave traición a Paloma Cuevas. «Durante muchísimos años se han ido de viaje, se iban a todos los sitios juntos. Es verdad que hace bastante tiempo Genoveva no se veía en ese grupo», señalaba uno de los colaboradores de Viva la vida.

Casanova desmintió tajantemente estas insinuaciones. «Dice ¿qué locura es esta? ¿Cómo pueden pensar que soy yo cuando somos como hermanos? Mis amigos son los dos y los quiero muchísimo a ambos. Hay que demostrar respeto, cariño. No doy crédito, pero ¿qué está pasando?», aseguraba la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, que se puso en contacto con el colaborador de Telecinco Carlos Pérez Jimeno para desmentirlo, asegurando además que pondrá el asunto en manos de sus abogados.