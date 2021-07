Muere Raffaella Carrà a sus 78 años

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento resplandecerán siempre”. Así conocíamos la triste noticia de la muerte de la cantante. Ha ocurrido esta tarde en su casa romana.

Estos últimos meses y de manera muy discreta, la artista ha atravesado una enfermedad que le ha hecho apartarse de los medios y alejarse de su gran pasión: su trabajo. Nadie se esperaba esta noticia debido a la discreción de la vida privada de la artista.

La gran showgirl era conocida como un icono en Italia, además de haber dejado su legado también en España. Significaba un símbolo revolucionario, moderno y de libertad, que mezclado con su espectáculo y su forma de ser, hacían el cocktail perfecto. Llegó a tener hasta diez millones de espectadores y en lgunos momentos se preguntaba qué más podría ofrecer a su público, queriendo reinventarse y regalarle a sus fans lo mejor de sí misma.

A sus 73 años anunció así su retirada: “Tengo una edad y todos se esperan que cante y baile, pero ya no tengo ganas de hacerlo. He trabajado toda la vida, he tenido satisfacciones más grandes de las que nunca hubiera esperado y momentos de televisión extraordinarios. No es que sienta la necesidad de volver a la televisión, se está bien también sin mí”.

Tras el legado que ha dejado, más de 60 millones de discos vendidos y 25 álbumes grabados en estudio, hoy podemos seguir afirmando: “Nada es eterno… excepto la Carrà” como solían decir en Italia, porque aunque le digamos adiós, siempre estará en los corazones de todos.