Carmena se declara en rebeldía: no acepta a Julio Rodríguez como su número dos

Manuela Carmena quiere repetir como candidata a la alcaldía de Madrid... pero pone condiciones. Es consciente de que el futuro de Podemos, tanto a nivel municipal como nacional, depende en gran medida de conservar el gobierno municipal en la capital. Y, por ese motivo, está dispuesta a imponer su criterio por encima, incluso, de un pacto entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida, Carmena “se sabe” en una posición de fuerza y, por ese motivo, quiere tener las manos libres para conformar una lista electoral a su medida, en la que la influencia de los dos partidos sea mínima. La alcaldesa, de hecho, ha mostrado sus reticencias a una serie de acuerdos que ya estaban “muy avanzados”.

No quiera a Julio Rodríguez de número dos...

El primero de ellos, y con la mediación de Pablo Iglesias incluida, era situar al ex JEMAD Julio Rodríguez, actual líder de Podemos en la capital, como su número dos en un nuevo gobierno municipal.

El plan del secretario general era, sobre el papel, sencillo: que Carmena repitiera como candidata, pese a su deseo de retirarse ya de la política, y que aguantara únicamente hasta mitad de legislatura, para dejar los dos años de gobierno restantes a Rodríguez. Una hoja de ruta que, sin embargo, no convence, en absoluto, a la actual alcaldesa.

La ex magistrada tiene claro que, si vuelve a concurrir a las elecciones, debe ser ella la que elija a las personas que la van a rodear. Y, en este sentido, quiere mantener como primera teniente de alcalde a la que ha sido su mano derecha durante estos años: Marta Higueras. Junto a ella, quiere tener también a Rita Maestre, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Berta Cao.

… ni unas primarias para elegir toda la lista

De hecho, para asegurarse la presencia de todos ellos, y de otros colaboradores de su máxima confianza, Carmena ya exigió a Podemos, hace meses, que se le reservaran los 10 primeros puestos de la lista electoral. Una petición que la formación morada transmitió a Izquierda Unida y que los de Alberto Garzón descartaron tajantemente.

Ante la oposición de IU, que recordaba el pacto existente entre los dos partidos para que la candidatura conjunta se eligiera por primarias, Carmena apuesta ahora por la celebración de un proceso interno, pero con nuevas normas.

Así, frente al actual modelo de primarias, en la que la lista electoral se compone en función de los votos obtenidos por cada candidato -y siempre en el formato cremallera alternando puestos entre hombres y mujeres-, la alcaldesa quiere que en las primarias solo se elija al cabeza de lista, y que sea éste quien diseñe el resto de la candidatua.

La propuesta también ha llegado a Izquierda Unida, que la rechaza de forma frontal: “Ella quiere ese modelo porque sabe que sería la más votada. Pero de esa forma no se garantiza la presencia equiñibrada de todos los que formamos parte de la coalición”.

Las mismas fuentes añaden que el acuerdo para la candidatura en Madrid está “hablado” desde hace meses, entre las direcciones regionales de Podemos e IU, y también entre Iglesias y Garzón. Además, señalan, “la idea es celebrar las primarias en octubre, por lo que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido”.

Carmena juega al despiste

Carmena, aseguran en ambas formaciones, es “consciente” de los compromisos adquiridos entre los partidos, pero “quiere garantías” de cara a una nueva legislatura.

La alcaldesa, mientras, sigue jugando al despiste sobre la decisión de presentarse a la reelección. Una decisión que todos dan por tomada, pero que ella se resiste a confirmar.

De hecho, portavoces oficiales de la alcaldesa comentan, respecto a las reticencias de Carmena de tener a Julio Rodríguez como número dos, que ella aún no ha decidido nada y que “si aún no hay número uno, no sé de quién son las reticencias al dos...”