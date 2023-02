Vuelco en el CIS de Tezanos: convierte en definitivo el cambio de encuestas presenciales a llamadas telefónicas

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, comparece en el Congreso.

El Centro de Estudios Sociológicos (CIS) ha adoptado definitivamente el modelo telefónico CATI para la elaboración de sus barómetros. El organismo, dirigido en estos momentos por José Félix Tezanos, siempre había utilizado las entrevistas en persona como modo de consulta. Pero con la llegada de la pandemia de la covid-19 a principios de 2020, se vio obligado a realizar las encuestas de forma telemática para evitar la propagación del virus.

Desde entonces, la institución ha mantenido este sistema de forma provisional. Hasta que la epidemia amainase. Fuentes del CIS confirman ahora a Confidencial Digital que ya no se trata de una decisión provisional: el organismo abandona los sondeos presenciales.

Modelo CATI: más barato y “cómodo”

El procedimiento que empleará el CIS por norma ha sido utilizado por todas las empresas demoscópicas en distintos sondeos electorales. Esta metodología, denominada CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing, por sus siglas en inglés) se ayuda de un ordenador para realizar la encuesta, aunque es una persona quien la elabora después de haber hablado por teléfono con cada encuestado.

Este método ahorra muchos costes, porque evita el desplazamiento físico de los entrevistadores a cada uno de los domicilios. Sin embargo, este trabajo de campo garantizaba una fiabilidad muy alta a las encuestas: la pregunta presencial “es de los métodos más fiables que existen”, apuntan desde GAD3 a ECD.

Desde el CIS argumentan que el cambio se debe a que las consultas telefónicas aportan mayor “comodidad” a la hora de elaborarlas, pues evitan el despliegue de personal a cada uno de los hogares. Este cambio se sitúa en consonancia con la tendencia de las empresas sociológicas. Desde GAD3, que utiliza también este método telefónico en sus sondeos, recuerdan que esta opción permite también un alto rigor demoscópico.

La pandemia, germen del cambio

La pandemia que golpeó el mundo en 2020 y provocó que el Gobierno de España decretara el confinamiento domiciliario fue la chispa que prendió la sustitución del modelo antiguo y tradicional. La institución sociológica tuvo que renunciar a las entrevistas personales después de décadas empleando esta metodología por el aumento de contagios que llegaron a provocar casi 1.000 muertes diarias en todo el país.

Solo entonces el CIS comenzó a hacer sus estudios por teléfono. Y así se ha mantenido durante los tres años posteriores hasta la actualidad. No obstante, hace varias semanas, a consulta de ECD, el organismo no había decidido aún si se mantendría el nuevo modelo o se volvería al presencial. Las ventajas del procedimiento adoptado han decantado la balanza y, mientras la actual dirección del centro se mantenga, el CIS no retornará al sistema que había venido empleando durante 40 años.

Del método presencial el telefónico

Este no es el único cambio que se ha producido en el entorno de la demoscopia. La mayoría de las empresas, como GAD3 o 40db, no realizan encuestas presenciales. Del mismo modo, como avanzó ECD, los conocidos sondeos a pie de urna, que se realizan durante la jornada electoral, han quedado casi en desuso, después de haber sido sustituidas por consultas realizadas los días previos y, de nuevo, por teléfono. Los motivos: mayor fiabilidad y un coste 15 veces menor.