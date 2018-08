Ciudadanos, en contra de que se nombre persona 'non grata' a Quim Torra

Una frase de uno de los fundadores del Estat Catalán, Daniel Cardona, que reza "un cráneo de Ávila no será nunca como uno de la plana de Vic", y que ha utilizado reiteradamente Quim Torra, ha sido la responsable de que el PP en el Ayuntamiento de Ávila quiera declarar al President persona "non grata" en la ciudad.

"Instar al presidente de la Generalitat de Cataluña a que se manifieste públicamente en contra de estas declaraciones xenófobas, así como de cualquier declaración en contra de la igualdad. Si no lo hiciera en un plazo de tres meses, este Ayuntamiento declarará persona non grata al señor Joaquín Torra", sentencia la moción presentada en mayo en el Pleno del Ayuntamiento por la formación popular.

Según ha podido saber este confidencial, Ciudadanos votó no a esta propuesta porque "en Cataluña nos hemos quejado en numerosas ocasiones porque desde algunos ayuntamientos se declaraba persona non grata a personas de nuestros partidos y de otros, entre los que se encuentra el Sr. Albiol".

"Sería una contradicción flagante"

Además, desde la formación naranja explican que no consideran esta práctica de recibo debido a su falta de efecto jurídico, ya que es una figura del Derecho Internacional "y los ayuntamientos no tienen potestad legal para declarar a nadie persona non grata".

Por último, añaden que "sería caer en una contradicción flagrante ya que le recuerdo que tanto Albiol como Arrimadas han condenado este tipo de mociones en Cataluña, y no debemos nosotros ponernos a su mismo nivel haciendo lo mismo".