El comité del PSOE contra la desinformación se desinfla: de un informe a la semana a uno al mes

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto del partido.

La oficina del Partido Socialista que trabaja para "desmentir" los "bulos" de la derecha está en horas bajas. El flamante comité anunciado por el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, comenzó su actividad en febrero:en un mes elaboró hasta tres informes que tachaban de falsas algunas afirmaciones de los dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, Ferraz hizo un parón de un mes, y no emitió otro documento hasta finales de marzo. El último, con fecha de 12 de marzo, no fue difundido a los medios de comunicación, como sí sucedió con los cuatro dosieres anteriores.

Tres informes en tres semanas

Cerdán anunció la creación de este comité en una entrevista concedida a la Agencia EFE. "Están utilizando la mentira" para "informar a los ciudadanos sobre falsedades", declaraba en enero uno de los máximos responsables en Ferraz. El primer documento, fechado el 1 de febrero, de seis páginas de extensión, trataba de desmentir la frase: "Estamos ante el Gobierno menos feminista de la historia", pronunciada por el portavoz de campaña, Borja Sémper.

Dos semanas después llegaba el segundo informe, en mitad de las protestas por el estado de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid. El PP apuntaba a la falta de plazas MIR, competencia del Gobierno central, y el comité salió a negar la veracidad de dichas afirmaciones. Esta vez el informe constaba de ocho páginas.

La maquinaria de Ferraz alcanzaba entonces su punto más productivo. Una semana después, la oficina dirigida por Cerdán ya había elaborado un tercer informe para desmentir las acusaciones que denunciaban "opacidad" en el reparto que el Ejecutivo había realizado con los fondos europeos. Trece páginas, esta vez, casi el doble que la anterior y más del doble que el primer informe.

Parón de un mes

Tras 21 días contradiciendo ataques de los populares, la oficina frenó. No publicó nuevos documentos hasta el 20 de marzo. Un mes de parón con la disputa por la ley del solo sí es sí y una moción de censura de por medio. Pero, esta vez, Ferraz redujo a la mitad la extensión del dossier: de trece páginas a siete. El informe arremetía contra las declaraciones del PP que calificaban de "parche" la reforma de las pensiones propuesta por el ministro José Luis Escrivá.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera.

Tres semanas más sin informes

Los socialistas volvieron a frenar en seco. Lejos de recuperar el ritmo de febrero, con casi un documento por semana, no elaboraron nuevas entregas sobre "bulos" del PP hasta tres semanas después. En un informe de seis páginas sobre los datos del paro, atacaban las afirmaciones del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que señalaban una "doble contabilidad" en las cuentas del ministerio de Trabajo. La fecha de publicación data del 14 de abril, aunque un error en su elaboración señala que se publicó el día 4. Diez jornadas antes de su confección.

Sin difusión

Los tres dosieres de febrero, además de un vídeo, eran difundidos tanto a la prensa como por Twitter. El propio Cerdán y la cuenta del PSOE mencionaban y anunciaban la publicación de cada nuevo documento. Sin embargo, la última entrega, de ace menos de dos semanas, no tuvo apenas repercusión. El propio secretario de Organización del PSOE no se hizo eco del informe sobre los datos del paro, que afectaban a la cartera de Yolanda Díaz, ministra de Unidas Podemos, no socialista.

Tampoco se facilitó a la prensa el dosier. Una costumbre en entregas anteriores. Precisamente, Confidencial Digital ha obtenido el documento después de consultar a la dirección socialista por la ausencia de los mismos en el último mes.

Ferraz niega cualquier parón

La cúpula del PSOE rechaza a ECD que la oficina se encuentre en horas bajas. "Al contrario", afirman. Y alegan un "exceso de trabajo" por "la cantidad de bulos" que lanzan "desde la derecha". "Hay que seleccionar", aseguran. La dirección de Ferraz señala que el comité no tiene fecha de caducidad, algo que ya adelantó ECD, y continuarán analizando las declaraciones de los dirigentes del PP después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. "Vamos a seguir, por supuesto. Esto no es coyuntural. El bulo es algo que la derecha utiliza a diario", concluyen.