Las duras críticas del ‘sector Feijóo’ a la gestión de Pablo Casado en el PP

Pablo Casado guardó ayer silencio absoluto después de la debacle histórica del domingo, a la espera del Comité Ejecutivo Nacional de este martes. Nadie espera demasiadas críticas en una reunión a la que no acudirá Feijóo, de nuevo postulado como la solución del PP tras el descalabro en las urnas. Los dirigentes que apuestan por el gallego cargan con contundencia contra el actual presidente del partido.

La “operación Feijóo”, ya planteada por dirigentes regionales del PP antes de las elecciones andaluzas, se ha reactivado tras la hecatombe padecida por los populares en las generales del pasado domingo.

Las palabras del propio presidente de la Xunta, reivindicando que, en Galicia, Vox no ha sacado ningún escaño y que dos de las cuatro provincias en las que el PP ha ganado son gallegas, no han hecho más que multiplicar los rumores sobre una sucesión a corto plazo en la presidencia del Partido Popular.

La citada ausencia de Feijóo en el Comité Ejecutivo del PP ha servido también para alimentar todo tipo de especulaciones sobre la relación entre el barón regional y el líder nacional del partido. Pese a todo, Pablo Casado afronta la reunión decisiva de hoy sabiendo que su guardia pretoriana le defenderá a capa y espada.

Casado deberá explicarse

Los dirigentes del PP consultados por Confidencial Digital explican que el máximo órgano de gobierno del PP “está hecho a la medida del que lo manda”. Por tanto, en el cónclave de este martes, “no va a haber mensajes en contra, sino de respaldo al líder”.

Se recuerda, de hecho, que “esto ya pasaba con Rajoy”, aunque “en esa ejecutiva había versos sueltos”. Ahora, sin embargo, “nadie se va a saltar la línea oficial”.

Casado, pese a ello, “tiene un problema grande. Ha perdido 71 diputados con respecto a 2016, más de la mitad, y ha obtenido el peor resultado de nuestra historia”. Por tanto, afirman voces destacadas del partido, “deberá dar, sí o sí, las explicaciones oportunas”.

Los pecados del presidente del PP

Los cargos del partido que pertenecen al denominado ‘sector Feijóo’, sin embargo, advierten de que la deriva del PP con Pablo Casado al frente es malísima y que, de no tomarse ya medidas, “nuestro futuro corre peligro”.

Estos dirigentes desmontan el argumento que ha filtrado la ejecutiva nacional de que estos malos resultados son consecuencia de la “herencia recibida” de Mariano Rajoy. Una acusación, contra el ex presidente del Gobierno, que rechazan tajantemente.

Aún reconociendo “el desgaste” que supuso para el partido los cerca de ocho años de Gobierno y los pasados casos de corrupción, “Casado ha tenido casi nueve meses para remontar el vuelo. Y, lejos de conseguir eso, ha llevado al PP a los peores resultados de su historia”.

El principal pecado del líder nacional, afirman estas fuentes, es haber “equiparado a Ciudadanos y Vox al PP”, con constantes referencias a pactos pre y post electorales. No obstante, los errores más graves tienen que ver con la campaña y la elección de los candidatos. Esto es lo que opinan al respecto los más afines a Núñez Feijóo:

-- “Vendió el ‘valor seguro’ del PP con toreros, seriedad con el padre de Mari Luz, experiencia con la responsable de redes sociales en Madrid, y coherencia mandando a Cayetana Álvarez de Toledo a Barcelona y a Alicia Sánchez-Camacho y Andrea Levy a la capital”

-- Los fichajes de Miguel Abellán y Salvador Vega, para contrarrestar la incorporación de Serafín Marín a Vox, no fueron entendidos por buena parte del actual grupo parlamentario ni por dirigentes regionales. Pareció un “acto desesperado” por acercarse a los votantes de Abascal.

-- Tampoco se ha acabaron de entender los fichajes de Mari Luz Cortés y Cayetana Álvarez de Toledo para las elecciones generales, como cabezas de lista por Huelva y Barcelona, respectivamente.

-- Por último, la apuesta de Casado por Isabel Díaz Ayuso por la Comunidad de Madrid lleva meses levantando ampollas. La decisión se considera una de las claves de la fuga de Ángel Garrido a Ciudadanos, y los mensajes de la candidata no llaman precisamente al optimismo.

-- Además, la inclusión de Sánchez Camacho en su lista, y de Andrea Levy como número dos de Martínez Almeida al Ayuntamiento no acaban de entenderse, cuando “solo han tenido cargos de responsabilidad en Barcelona”.

Congreso extraordinario después del 26-M

Con todo lo expuesto anteriormente, más lo ocurrido en las generales, “es obvio que muchos ya piensan en un congreso extraordinario”. No obstante, afirman las fuentes consultadas, éste solo debería celebrarse después de las autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Entre otras cosas, afirman, porque “estamos en una fase en la que toca recuperarnos”. Algo que sería “imposible” con una “guerra civil” por el liderazgo del partido. La prioridad, por tanto, deben ser los comicios del 26-M: “Se lo debemos a los alcaldes, a los concejales, y a los presidentes y diputados autonómicos. Después, ya veremos”.

En el PP reconocen, de hecho, que las elecciones del próximo mes serán fundamentales para el devenir del partido: “En las andaluzas, Vox sorprendió al PSOE y ahora el PSOE nos la ha devuelto. Toca un tercer enfrentamiento para dirimir en qué posición quedamos. Si hubiera una lista única de centro-derecha, hubiéramos sacado mayoría absoluta, ojalá la gente se dé cuenta de eso para el 26 de mayo”.

De cara a esos comicios, la principal preocupación está en el riesgo de perder tres feudos históricos: “Si en las autonómicas perdemos la Comunidad de Madrid, Castilla y León y La Rioja, el tema no va a ser si Casado tiene futuro, sino si el propio PP lo tiene”.

Feijóo se retira del foco

Desde el entorno más próximo a Alberto Núñez Feijóo no son ajenos a estos movimientos ni a las especulaciones sobre un hipotético salto a la política nacional del dirigente gallego. No obstante, como en tantas otras ocasiones, rechazan cualquier movimiento en ese sentido del presidente de la Xunta.

Las fuentes contactadas por ECD recuerdan que Feijóo afirmó expresamente, en la jornada del domingo, que “la derrota del PP es de todos”. Y, sobre la reivindicación de los resultados en Galicia, señalan que los realizó “para defenderse de todos los ataques de Vox en los últimos meses”.

Sobre el futuro de Casado, “Feijóo considera que ahora mismo no debe dimitir”, ya que “no debe haber ningún movimiento hasta después de las autonómicas y municipales”.

Preguntados por una posible candidatura en un nuevo congreso del PP, desde el entorno del presidente de la Xunta recuerdan que “Feijóo no se presentó a un congreso exprés el pasado mes de julio. No quiso desmontar su gobierno en 30 días. Si el PP quería un líder en 30 días, ese no era Feijóo. Ahora, hay que ver qué quiere el partido. Agradecemos los anhelos que tiene la gente con él, pero nada más”.

Finalmente, sobre la ausencia de Feijóo en el Comité Ejecutivo Nacional de este martes, las fuentes consultadas descartan cualquier tipo de teoría conspiratoria: “No acude únicamente porque tiene pleno en el Parlamento de Galicia. Simple y llanamente por eso”.