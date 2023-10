GAD3 explica que no hace encuestas de voto porque no habrá repetición electoral

El presidente de GAD3, Narciso Michavila.

La empresa demoscópica GAD3 dejó de hacer encuestas tras la noche electoral del pasado 23 de julio. Sus pronósticos, acertados en comicios anteriores, erraron: reflejaban una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox, y una caída del Partido Socialista. Ambas formaciones conservadoras se quedaron lejos de los 178 diputados y los socialistas sumaron un escaño respecto a las elecciones de 2019.

La empresa demoscópica dejó de hacer sondeos a pesar de que la posibilidad de una repetición electoral estaba (y continúa) latente. Aunque en un inicio señalaron que estaban centrados en comicios internacionales, ahora aseguran que el motivo de este cese de tracking electoral en España es que dan por hecho un nuevo Gobierno del actual presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes de la consultora.

No barajan una repetición de las elecciones

En GAD3 no creen que los españoles tengan que volver a las urnas el 14 de enero, fecha prevista para unos nuevos comicios en caso de que el Congreso de los Diputados no invista a ningún candidato. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya lo intentó en septiembre. Puesto que Sánchez no tenía cerrado ningún acuerdo con otras formaciones, el rey Felipe VI encargó al mandatario gallego que intentara obtener la confianza de la Cámara.

La falta de apoyos llevó a una investidura fallida y en la siguiente ronda, el monarca eligió a Sánchez. Sin embargo, tras las conversaciones del candidato socialista con el resto de portavoces parlamentarios, solo EH Bildu le ha confirmado su apoyo, y queda un mes y diez días para que expire el plazo y se convoquen elecciones automáticamente. Sin embargo, la consultora no va a preguntar a los ciudadanos por su intención de voto ante una posible repetición electoral.

Elecciones colombianas

La encuestadora pasó a centrarse en comicios latinoamericanos; con especial foco en las elecciones regionales de Colombia que se celebrarán este 29 de octubre, tal y como adelantó ECD. Tampoco publicó barómetros de ningún tipo en el diario ABC, habitual cliente de la empresa demoscópica, ni en ningún otro medio. Desde GAD3 aseguran que no han vuelto a testar voto desde la semana del 23-J. Y, según aseguraban fuentes de la dirección, no volverían a hacerlo "al menos" hasta octubre.

Sin embargo, la empresa argumenta ahora que el motivo por el que no están haciendo trackings es que no barajan el escenario de una repetición electoral.

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, agradece a sus votantes los resultados obtenidos en la jornada electoral de los comicios generales en la sede de la calle Ferraz, este domingo.

Tras la investidura de Sánchez

Sí confirman a ECD la fecha en la que volverán a testar voto en España. Será tras la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. Una vez tenga lugar la votación, quedará decidido si el país tiene un nuevo Gobierno o se dirige a unas nuevas elecciones en enero.

Pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en consenso con el candidato, no ha fijado una fecha para la investidura y esperará a que las negociaciones del PSOE con el resto de grupos parlamentarios "estén maduras". Incluso fuentes de la dirección socialista no confirman que Sánchez vaya a presentarse a la confianza de la Cámara en caso de que no reúna los apoyos antes del 27 de noviembre (fecha límite), como informó ECD.

Error en los pronósticos del 23-J

Gran parte de la expectación del 23-J consistió en conocer si los sondeos que publicaron la mayoría de las encuestas, se cumplían. A la cabeza de todas ellas se encontraba la empresa que dirige Narciso Michavila. GAD3 ha acertado los resultados de la mayoría de las últimas elecciones: andaluzas, castellano-leonenses, autonómicas y municipales... Y vaticinó una ventaja del PP sobre el PSOE de hasta 40 escaños. Situó a los populares al borde de los 160. Pero se quedaron en 137, a 16 del PSOE que mejoró sus resultados en comparación con los comicios de 2019.

Como adelantó ECD, desde la consultora señalaron dos errores en sus pronósticos: no calibrar bien la movilización del electorado socialista los últimos días antes del 23-J, "principalmente en Euskadi, Navarra y Cataluña", y menos fuga de votos del PSOE al PP. Calcularon un 8% y fue "mucho más bajo".