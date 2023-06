Génova explica el encontronazo con Vox en Murcia: solo aceptará gobiernos de coalición donde necesite el ‘sí’ en la investidura

El presidente del PPCV y candidato más votado a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, finaliza con Vox la ronda de reuniones con las formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria.

El Partido Popular se prepara para afrontar un mes de pactos e investiduras tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Aunque la idea inicial pasaba por evitar acuerdos con Vox antes de los comicios generales del 23 de julio, el anuncio de la Comunidad Valenciana ha precipitado todo.

Un día después de anunciarse, el PP de Murcia marcaba distancias con el partido de Santiago Abascal y le dejaba fuera de la mesa del parlamento gracias a un trato con el PSOE. El vaivén de acuerdos y desencuentros ha llevado a Génova a fijar una política clara: gobernar en coalición con Vox donde sea necesario su apoyo y dejarlos fuera del Ejecutivo si les basta con su abstención, según afirman a Confidencial Digital fuentes de la cúpula del PP.

​Encontronazo en Murcia

El veto de los populares al candidato de Vox a la Comunidad Valenciana, condenado por violencia machista hace 20 años, provocó que los de Abascal le recolocaran como cabeza de lista al Congreso de los Diputados: un documento que deben presentar en los próximos días.

Apenas 24 horas después de firmar un Gobierno de coalición en la región valenciana, el PP pactaba con los socialistas en Murcia para dejar a Vox fuera de la mesa de la asamblea. Aunque parece contradictorio, Génova ha diseñado una política de pactos para que los territorios la sigan. El desplante a los de Abascal en Murcia se debe a que Fernando López Miras, candidato de los populares, se quedó a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta.

Una situación muy distinta a la de la Comunidad valenciana. Allí el líder del partido, Carlos Mazón, necesita diez diputados para poder ser investido como nuevo president. Una diferencia mucho mayor a la requerida en la región murciana, donde bastaría con que Vox se abstuviese para que el PP se mantuviera al frente del Ejecutivo autonómico. Los populares han cumplido esta máxima hasta la fecha. Tanto que la formación de Abascal trazó como línea roja tener una representación en la mesa del parlamento. “Génova ha decidido que en Murcia hay que ir a elecciones”, llegó a afirmar este miércoles el dirigente regional de Vox.

Aceptar que entren en el Gobierno

La estrategia diseñada por la dirección nacional del partido es incluir a los de Abascal en los gobiernos si necesitan que voten a favor en la investidura y no les basta con que se abstengan. Esta línea explica por qué los populares rechazan acordar con Vox en Murcia y sí aceptan coaligarse en el ejecutivo valenciano.

Este es "más o menos" el plan, afirman desde Génova. Cada territorio tiene características distintas, pero según esta línea, los populares gobernarán con Vox en otras dos regiones: Extremadura y Aragón, que se sumarían a la Comunidad valenciana y Castilla y León, donde los de Abascal vicepresiden el Gobierno desde hace más de un año.

En contrapartida, intentarán administrar en solitario Baleares, donde la candidata Marga Prohens suma más que toda la izquierda junta; y Cantabria, después de que el Partido Regionalista de Miguel Revilla haya anunciado su abstención. Esquivará a Vox en la Comunidad de Madrid y La Rioja, regiones en las que ya tiene mayoría absoluta.

El líder de VOX, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa en la sede de su partido.

Evitar a Vox si no necesitan un "sí" en la investidura

El plan tiene cara A y cara B. Al igual que permitirán que entren cuando necesiten su apoyo, van a intentar dejar fuera al partido conservador siempre que puedan. Es la consigna que tienen todos los líderes territoriales que pueden formar gobiernos en las próximas semanas.

Todo se basa en la alternativa de gobierno. Si el PP no necesita que Vox vote "sí" y le vale con la abstención, significa que no hay otra opción de formar Ejecutivo: o el PP o repetición de elecciones. En la Comunidad Valenciana, los populares no podrían ser investidos si todos los partidos de izquierdas (PSOE y Compromís), votarán en contra de Mazón.

Génova no aclara si será aplicable tras las generales

La dirección del PP no da pistas sobre si esta misma política será la que se siga a nivel nacional. Aunque ECD, ha consultado por ello, desde la cúpula del partido no han querido responder. El escenario que dibujan las encuestas señala que al PP no le bastará con que Vox se abstenga tras el 23-J. Necesitará el "sí" de los de Abascal. Si se aplicase la misma estrategia que en los territorios, los populares tendrían que formar un Ejecutivo de coalición introduciendo a Vox en el Gobierno de la nación.

El pacto en la Comunidad Valenciana, el detonante

El acuerdo en la región valenciana ha sido el pistoletazo de salida. Los planes pasaban por retrasar el acuerdo para no llenar de fotos con Vox las semanas previas a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Sin embargo, este martes ambas formaciones cerraron la coalición.

Después del enfrentamiento en Murcia y la línea que ha marcado Génova, los territorios podrán formar gobiernos antes del 23-J. Acuerdos que podrían anunciarse en los próximos días, pues cuanto más se alejen de la fecha electoral, menos impacto tendrán. Además, permitirá cambiar la imagen del acuerdo PP-Vox, por el anuncio de las primeras medidas políticas.

Mazón ha profundizado en esta estrategia: "Estoy seguro de que lo que mejor le viene a Feijóo es que bajemos los impuestos y deroguemos la oficina de la 'policía lingüística'", ha aseverado este jueves en una entrevista en Onda Cero.