Mariano Rajoy renuncia a ser presidente de honor del PP

Mariano Rajoy afirmó, en el congreso extraordinario en el que se elegía a su sucesor, que siempre estaría al servicio del PP. Por ese motivo, ha aceptado todas las peticiones de reunión realizadas por el nuevo presidente del partido y le aconseja en todo lo que puede. Pese a ello, ha cerrado la puerta a convertirse en presidente de honor de los populares.

Según explican al Confidencial Digital altos cargos del PP muy próximos a Pablo Casado, Mariano Rajoy no recibió nunca, por parte de la nueva ejecutiva, una “propuesta formal” para ser presidente de honor del partido. No obstante, sí fue sondeado durante el congreso extraordinario, y en conversaciones posteriores, sobre ese asunto.

El ex presidente del Gobierno, consciente de que en cualquier momento se podía producir una oferta “oficial”, dejó claro al propio Casado, y a su entorno, que su intención no era ocupar ese puesto: “Dijo que él estaba para ayudar al partido, pero descartó la presidencia de honor porque no necesitaba un reconocimiento así”.

Con esta decisión, Rajoy evitó ocupar una vacante que ya había dejado hace dos años José María Aznar, que sí aceptó la presidencia de honor en 2004. El distanciamiento entre ambos ex presidentes era un reto con el que tenía que lidiar Casado, sobre todo si Rajoy aceptaba la presidencia de honor. Pero, al no darse esa circunstancia, se asegura una equidistancia de Génova con ambos.

Muy buena relación entre Rajoy y Casado

Según los estatutos, Rajoy podía haber sido nombrado presidente de honor en el Congreso Nacional del PP. No obstante, apuntan desde el PP, una designación de estas características puede también decidirse en cualquier reunión de la ejecutiva nacional. Pese a ello, en el equipo de Casado se da por hecho que la proclamación ya no se producirá.

Pese a ello, las fuentes consultadas afirman que la relación entre Mariano Rajoy y Pablo Casado es “muy buena”, rechazando frontalmente los rumores que apuntaban a un distanciamiento entre ambos.

De hecho, afirman desde Génova, ambos mandatarios han mantenidos varias reuniones reservadas en los últimos meses, que no han trascendido a la prensa: “Rajoy no tiene despacho aquí, pero ya ha venido en varias ocasiones y se ha reunido con Casado para hablar tanto de la marcha del partido como de la actual situación política que vive España”.