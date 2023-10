Los sindicatos policiales amenazan con una manifestación contra la amnistía

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (c), saluda durante la manifestación organizada por el PP, en la plaza de Felipe II, a 24 de septiembre de 2023, en Madrid, a la que también acudieron sindicatos de policía.

El Partido Socialista negocia con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana una futura ley de amnistía para los encausados por el procès. Una norma que también podría suponer el ‘olvido’ (según la propuesta de Sumar) de todos los policías nacionales encausados por las cargas del 1 de octubre de 2017 en los colegios electorales de Cataluña.

Sin embargo, varios sindicatos de la Policía y asociaciones representativas de la Guardia Civil se oponen a la amnistía aunque afecte a sus compañeros. Incluso Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), los dos mayoritarios dentro del cuerpo, se plantean organizar una manifestación si la medida finalmente se aprueba en el Congreso de los Diputados, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de ambas organizaciones.

Ambos sindicatos fueron los más votados en las últimas elecciones al Consejo de la Policía. Jupol obtuvo cuatro representantes (la mitad que en 2019, aunque con más votos que el resto), al igual que SUP (que aumentó su presencia en dos vocales). En total suman ocho de los catorce miembros que confirman el Consejo.

Algunos de ellos se unieron a la movilización contra la amnistía que organizó Sociedad Civil Catalana el pasado domingo 8 de octubre. Una concentración en la que también participaron el Partido Popular y Vox. Mientras tanto, las negociaciones entre el PSOE y los partidos catalanes se mantienen bajo la más “absoluta discreción”, según ha podido saber ECD por fuentes de la dirección socialista. El Gobierno no hará público el contenido de las conversaciones hasta que estén prácticamente cerradas.

Policía y Guardia Civil, en contra

Desde que se filtraron las primeras informaciones, la gran mayoría de los representantes de ambos cuerpos de seguridad del Estado se han pronunciado en contra de la ley de amnistía. El partido de Carles Puigdemont señaló el olvido como condición fundamental para investir a cualquier candidato. Una exigencia en la que ya trabajan en el PSOE y que Sumar ha aceptado públicamente. El partido liderado por Yolanda Díaz —que engloba a otras quince formaciones políticas— incluso ha presentado su propia propuesta, que afectaría también a los policías y guardias civiles encausados por las cargas del 1 de octubre de 2017. Todos ellos quedarían libres de juicio.

Pero tanto SUP como JUPOL y asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil como la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) han rechazado el texto de Sumar, recalcando que lo sucedido hace seis años fueron “una serie de delitos condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo”, afirman fuentes de SUP. “Esto no es un indulto, es eliminar los actos que sí cometieron para que un partido se mantenga en el poder. No se puede utilizar de cualquier manera un instrumento como la amnistía”, resaltan. También mencionan los conflictos jurídicos de la norma: “Va en contra del principio de igualdad de todos los ciudadanos recogido en la Constitución”.

Desde JUPOL tachan incluso de “menosprecio” el borrador de la amnistía elaborado por la formación de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo.

Esperar a que el Gobierno la apruebe

La intención compartida por Jupol y SUP pasa por esperar a que “todo se concrete”. De momento, solo se ha hecho pública la propuesta de Sumar, pero no hay detalles sobre qué características tendría una alternativa desarrollada por el PSOE. Una de las novedades que plantea el equipo negociador es exigir, a cambio, a ERC y Junts que se comprometan a ‘no volverlo a hacer’, como adelantó ECD hace semanas. Un intercambio fundamental para la constitucionalidad de la norma, pues la exposición de motivos es la clave para los juristas que consideran legal la amnistía, como adelantó también ECD tras hablar con varios expertos en derecho constitucional que, posteriormente, elaboraron el texto de Sumar.

Mientras se termina de confeccionar la propuesta (si finalmente la termina habiendo), los sindicatos policiales sí descartan cualquier movilización: “Aún no hay nada concreto”, admiten desde Jupol; pero sí se pondrá encima de la mesa si finalmente el PSOE admite elaborar una norma que suponga el ‘olvido’ de los delitos sentenciados por el Supremo: “Tanto organizarla nosotros como unirnos a otra”. “No tendremos reparo en salir a protestar contra una norma que consideramos del todo injusta”, apuntalan desde SUP.

“No nos beneficia”

Desde SUP argumentan que una norma así “no les beneficia” a pesar de que dejaría libres de juicio a decenas de policías. “Nosotros queremos un juicio. Un juicio justo como el que tuvieron Jordi Turull u Oriol Junqueras”, ambos miembros del Govern durante los hechos de 2017, condenados por sedición e indultados por el anterior Gobierno de coalición.

“Estamos seguros de que el juez absolverá a los compañeros”, afirman desde el sindicato. “Llevamos tiempo esperando a que se haga justicia con ellos mientras otros han tenido procesos mucho más rápidos. Confiamos en que serán absueltos porque no hicieron más que cumplir órdenes y actuar conforme a la ley”, añaden desde una de las organizaciones más importantes de la Policía Nacional.

Desde Jupol consideran que, si la norma afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad que participaron en el dispositivo del 1-O, se estaría “equiparando” a los agentes con “delincuentes que intentaron dar un golpe de Estado a través de un referéndum ilegal”.

Libre absolución

Ambos sindicatos piden la “libre absolución” del casi medio centenar de policías acusados por lesiones leves, basándose en que se limitaron a actuar “acorde a las órdenes” y “proporcionalmente”. También apuntan que fue una “orden política” lo que llevó a todos los agentes a impedir el referéndum que convocó el Ejecutivo catalán en octubre de 2017.