Las ministras del PSOE, el 8-M: ni en la marcha contra Irene Montero, ni a su lado

De izquierda a derecha, las entonces ministras de Educación, Isabel Celáa, de Exteriores, Arantxa González Laya, la exvicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020.

A dos semanas del 8 de marzo, Día de la Mujer, las ministras socialistas del Gobierno ya han decidido que secundarán las marchas feministas convocadas para ese día. En concreto, acudirán a la manifestación organizada desde 2018 en Madrid por la Comisión 8M, según confirman a Confidencial Digital fuentes de la dirección del partido. Apoyarán, por tanto, la movilización que se postula a favor de las políticas adoptadas por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. La parte socialista del Ejecutivo evita así acudir a la marcha alternativa, planificada por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM, entre otras agrupaciones), crítica con la ministra de Unidas Podemos, y a favor de reformar la ley del ‘solo sí es sí’. La gran discrepancia que separa a los dos partidos que conforman la coalición.

Dos manifestaciones: una en contra de cambiar la ley del ‘solo sí es sí’ y otra a favor

El Partido Socialista y Unidas Podemos apoyarán la misma concentración y evitarán una división pública a cuenta de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. El feminismo concurrirá separado por segundo año consecutivo, a causa, principalmente, de la ‘ley trans’. También existen discrepancias por la prostitución y la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, que ha generado la mayor crisis en el Gobierno desde el inicio de la legislatura. Mientras la parte socialista, capitaneada por el Ministerio de Justicia, aboga por cambiarla para impedir que las penas de los agresores sexuales sean más bajas que antes, Unidas Podemos rechaza cambiarla en los términos que propone la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Las organizaciones que conforman la Comisión 8M, a la que acudirán la mayoría de las ministras del Gobierno, tiene postulados más próximos a los defendidos por Igualdad. Defienden no tocar la ley del ‘solo sí es sí (además de la regulación de la prostitución y la ‘ley trans’). En cambio, la marcha del MFM, crítica con Igualdad, ha solicitado retocar la norma, como defiende la parte socialista del Ejecutivo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en la manifestación del 8-M junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género.

El PSOE acudirá a la movilización contraria a la reforma

A pesar de que la movilización del MFM plantea cambiar la norma vigente, como propone el PSOE, las ministras socialistas acudirán a la manifestación próxima a las tesis de Igualdad. Aunque esto no supone un cambio respecto al año pasado, cuando las representantes gubernamentales acudieron, como ahora, a la misma marcha: la organizada por la Comisión 8M. Sin embargo, este año la crisis por la ley del ‘solo sí es sí’, cambia el contexto y obliga al Gobierno a secundar una manifestación contraria a sus postulados para no visibilizar el distanciamiento de las posturas dentro del Ejecutivo.

¿Quién acudió el año pasado?

El 8 de marzo de 2022, acudieron, por la parte socialista: Nadia Calviño, vicepresidenta primera; Carolina Darias, ministra de Sanidad; Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno; Pilar Llop, ministra de Justicia; Pilar Alegría, ministra de Educación; Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación; Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Por la parte de Unidas Podemos, se manifestaron Irene Montero y Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.

Solo Carmen Calvo, que ya no formaba parte del Ejecutivo, rompió esta unidad para presentarse en la movilización que fue minoritaria, motivada por su posicionamiento en contra de la ‘ley trans’. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no acudió a ninguna porque coincidía con el cumpleaños de su hija. Fuentes cercanas a Díaz aseguran que, a causa del mismo problema, "aún no ha decidido" qué hará este año.