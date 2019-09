La ofensiva del PP contra Hacienda se gestó en una reunión Moreno-Feijóo autorizada por Casado

El PP, con sus presidentes regionales al frente, se ha levantado en armas contra la ministra María Jesús Montero por retener los pagos a cuenta a las comunidades autónomas. La ofensiva de los populares contra la ministra de Hacienda se gestó en una reunión, no exenta de polémica, entre Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo.

El encuentro entre los presidentes de Andalucía y de la Xunta se produjo hace dos fines de semana, cuando Moreno se trasladó a Galicia. La reunión trascendió a los medios cuando ambos fueron fotografiados comiendo en un restaurante de Moaña. Una imagen, publicada por el Faro de Vigo, que provocó todo tipo de comentarios.

Desde el PSOE andaluz acusaron al presidente de la Junta de “irse de vacaciones” en plena crisis sanitaria en la región por la alerta de listeriosis que, en esos momentos, afectaba ya a 190 personas.

Pero la cumbre entre Moreno y Feijóo sirvió, además, para que se deslizara, en algunos círculos próximos al PP, que ambos dirigentes, alejados de las posiciones mantenidas por Pablo Casado en el último año, se habían reunido para hacer un frente común contra el presidente nacional del Partido Popular.

Una ofensiva con el “OK” de Casado

Pues bien. Según explican al Confidencial Digital desde la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, la reunión entre Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo no solo no se hizo a espaldas de Pablo Casado, sino que sirvió para poner en marcha una ofensiva contra la ministra Montero por no cumplir con la financiación autonómica.

Todo comenzó, aseguran estas fuentes, en la ceremonia de toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

A ese acto, celebrado el pasado 19 de agosto, acudieron, además del líder nacional del PP, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el entonces presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

Los tres barones regionales comentaron las dificultades económicas por las que estaban pasando para financiar las partidas relacionadas con la Sanidad, la Educación y la dependencia, debido a las resistencias de Hacienda a realizar los ingresos a cuenta. Unas transferencias, comentan las fuentes consultadas, que “suponen el 70% del dinero destinado a estos servicios sociales”.

Fue entonces cuando Juanma Moreno planteó a los allí presentes poner en marcha una ofensiva, por parte de los presidentes regionales del PP, para exigir a la ministra de Hacienda el cumplimiento de la financiación autonómica.

El presidente de Andalucía, de hecho, habló personalmente con Pablo Casado para exponerle el plan. Además, le comunicó que tenía intención de reunirse con Alberto Núñez Feijóo para implicar al Gobierno de la Xunta en la reivindicación de los ejecutivos autonómicos al ministerio de Hacienda. La respuesta de Casado fue afirmativa.

La Generalitat se adelantó al PP

El presidente del PP, por tanto, estaba “perfectamente informado” no solo de la reunión de Moreno con Feijóo, sino también del objetivo de la misma: liderar, desde el partido, un frente de las comunidades autónomas contra el veto de Hacienda al ingreso de los pagos a cuenta a las arcas regionales.

La hoja de ruta, por tanto, se diseñó hace dos semanas y la ofensiva se iba a poner en marcha tras la cumbre, en Galicia, de los presidentes de Andalucía y de la Xunta. No obstante, entre medias, llegó el anuncio de la Generalitat de Cataluña de tomar medidas judiciales contra el Gobierno por incumplir con la financiación autonómica.

El miércoles 21 de agosto, apenas dos días antes de que Moreno se desplazara a Galicia, el Govern anunció que llevaría al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los tribunales por no abonarle los 1.300 millones que, según sus cálculos, le debe.

Este último martes, y después de conocerse que el PP también iba a dar la “batalla política” para forzar al Gobierno a cumplir con la financiación autonómica, la Generalitat aprobó la puesta en marcha de la “vía judicial” contra el Ejecutivo central.

Desde el PP reconocen, en este sentido, que la Generalitat “se nos adelantó”. No obstante, añaden, “nosotros tenemos más fuerza, al estar implicados en nuestra reivindicación varios gobiernos autonómicos”.

Además, el partido ya ha presentado una PNL en el Congreso para exigir al Gobierno la aprobación de un crédito para cumplir con la ley de financiación autonómica.