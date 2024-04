Pablo Iglesias propone a Bildu hacer caer a Sánchez si deja que gobierne el PNV

El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, participa en un mitin en la sala Alboroto, a 14 de mayo de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias.

Pablo Iglesias se ha movilizado en la sombra para que EH Bildu deje caer a Pedro Sánchez si no le da el Gobierno vasco a los abertzales. El ex líder morado pretende forzar que el PSOE facilite un Ejecutivo de izquierdas del que forme parte Podemos como única vía para que el partido no muera en Euskadi.

La última semana de la campaña para las elecciones autonómicas del País Vasco se va a jugar, en el campo de la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE, como una lucha a cara de perro entre Elkarrekin Podemos y Sumar por hacerse con los últimos escaños en juego y evitar el escenario más temido: quedarse fuera del Parlamento Vasco, como ya ocurrió el pasado febrero en Galicia.

Las últimas encuestas, publicadas este lunes, dan buena muestra de esta pelea, y en su mayoría coinciden en situar a ambas formaciones en la frontera entre obtener representación o quedarse fuera del Parlamento Vasco.

Iglesias se ha reunido con Bildu

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, mantuvo una reunión secreta la semana pasada con representantes de EH Bildu en Bilbao.

El exlíder de Podemos les insistió en que es posible un Gobierno de izquierdas en Euskadi tras las elecciones del próximo domingo, pese a que el resto de partidos, incluido el propio EH Bildu, crea que no.

Hasta el punto que les planteó lanzar un órdago al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que lo permita a cambio de la estabilidad en Madrid.

No tolerar que gobierne el PNV

Según fuentes con acceso a La Moncloa, consultadas por ECD, Sánchez asume que se enfrentará en unas semanas a un difícil dilema, si se confirman en las urnas los resultados que vaticinan la mayoría de las encuestas.

Antes del próximo mes de junio deberá elegir en Euskadi entre uno de los dos partidos que le sustentan en Madrid. En la dirección de los socialistas admiten que resulta más cómodo justificar su apoyo al PNV siempre que éste quede por delante de Bildu.

Ante el hecho de que EH Bildu se haya mostrado a favor de pactar con el PNV, Iglesias aseguró a los representantes de la izquierda abertzale con los que se reunió la semana pasada en Bilbao que Podemos es la única fuerza política que aboga por un Ejecutivo vasco en el que no estén los nacionalistas de Andoni Ortuzar.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique (i), y el exvicepresidente, Pablo Iglesias (d), durante la presentación del libro, ‘Memorias de un piloto de combate’, en el Espacio Larra, a 5 de marzo de 2023, en Madrid.

Bildu va por delante del PNV

EH Bildu sigue al alza y amenaza a un PNV en retroceso, con el PSOE como juez. El declive de los nacionalistas vascos ha propiciado que la coalición abertzale amenace con disputarle la hegemonía del soberanismo en Euskadi.

Hay que recordar que EH Bildu ya no solo amenaza el liderazgo político del PNV en Euskadi, sino que está en disposición de derrotarle en las urnas en las elecciones autonómicas del 21 de abril.

Las últimas encuestas publicadas pronostican que EH Bildu ha adelantado a los nacionalistas de Andoni Ortuzar en la última semana de la campaña vasca. La izquierda abertzale es la gran beneficiada del desgaste de los peneuvistas y de la fractura a la izquierda del PSOE.

Un desgaste que alimenta el escenario de la primera victoria electoral de EH Bildu, que con 30 escaños causaría un “terremoto político”, como ya ha definido Arnaldo Otegi a este escenario, incluso si el PNV y el PSOE vasco mantienen su pacto tácito de seguir gobernando juntos después del 21-A.

El PSOE tiene la llave

Otegi ya ha reivindicado un nuevo frente separatista, que incidiría en la inestabilidad. El triunfo de EH Bildu, además, puede abrir por primera vez la política vasca a un “gobierno de izquierdas”, un eslogan compartido en las últimas autonómicas en Euskadi por independentistas y Podemos.

En cualquiera de los casos, el PSOE tiene la llave del Gobierno vasco. Los 10 escaños que aspira a lograr serán determinantes para ampliar su alianza con el PNV o decantarse por EH Bildu, socio de Pedro Sánchez desde 2019 en el Congreso de los Diputados.

Que Podemos entre en el Gobierno

Según fuentes próximas al exvicepresidente del Gobierno, su objetivo es que Podemos entre en el Ejecutivo vasco para mantener su peso a nivel nacional. Y a su vez, dinamitar la legislatura para perjudicar a Yolanda Díaz.

Considera que las elecciones vascas pueden resultar sorprendentes para los equilibrios en la izquierda del PSOE. Los morados compiten con Sumar con una candidatura propia.

Las mismas fuentes explican que Pablo Iglesias cuenta con un efecto sorpresa de última hora, con los de Yolanda Díaz fuera del Parlamento de Vitoria, y los morados con un escaño. En Podemos destacan que su candidata, Miren Gorrotxategi, es más conocida que la cabeza de lista de Sumar, Alba García.

Irene Montero ha rechazado a Bildu

Pablo Iglesias siempre ha defendido una alianza con los independentistas. En cambio, tal y cómo se contó en ECD hace unas semanas , la candidata de Podemos al Parlamento europeo, Irene Montero, rechazó el plan de concurrir a las elecciones del 9 de junio junto a ERC, EH Bildu y BNG, con quienes el ex líder de Podemos guarda especial sintonía.

La cúpula de la formación morada fía la batalla con Sumar a Irene Montero en las Europeas, donde por primera vez se enfrentarán electoralmente a nivel nacional. La dirección de Ione Belarra ha apostado por la exministra de Igualdad como principal referente para medirse frente Yolanda Díaz.