Pedro Sánchez se estrena en la ONU sin el rey pero será recibido por Trump

Pedro Sánchez viajará el próximo lunes a Nueva York rumbo a la cumbre internacional más importante desde que es presidente del Gobierno: la Asamblea de Naciones Unidas. Consciente de los trascendental de la cita, el jefe del Ejecutivo, y su gabinete, llevan semanas cerrando una serie de encuentros de alto nivel con los principales mandatarios mundiales.

Según altos cargos de Moncloa consultados por Confidencial Digital, Sánchez permanecerá en la Gran Manzana hasta el jueves. Y, además de participar en importantes reuniones y conferencias de la ONU, tendrá “cumbres bilaterales” con un gran número de homólogos, tanto europeos como de América Latina.

Felipe VI no liderará la delegación

No obstante, el que no estará junto al presidente del Gobierno durante este viaje es Felipe VI. Tal y como se informó en estas páginas el pasado mes de agosto, Presidencia trasladó a Casa Real el mensaje de que Sánchez estaría encantado de que el rey le acompañara a Nueva York, pero finalmente no ha sido posible.

Las fuentes consultadas por ECD recuerdan que los monarcas ya viajaron a Estados Unidos hace apenas tres meses, cuando fueron recibidos en la Casa Blanca por Donald Trump. La cercanía de esa visita, y el hecho de que Casa Real tiene previstos otros importantes viajes transoceánicos, han sido claves en la decisión.

Así, Felipe VI ya ha trasladado al Gobierno que viajará a México dentro de dos semanas para estar presente en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente el 1 de octubre.

Por tanto, y, teniendo en cuenta que gran parte de los representantes que España enviará a la Asamblea de la ONU va a permanecer en Nueva York hasta el sábado 29, como es el caso de Josep Borrell, Casa Real ha optado por descartar la presencia del rey en esta cumbre y centrarse en los preparativos del viaje a México.

Reencuentro entre Sánchez y Trump

Con la ausencia del rey, el presidente del Gobierno será el que encabece la delegación española en la cumbre de Naciones Unidas. Una circunstancia que le garantiza tener un encuentro con Donald Trump.

El mandatario estadounidense protagonizará una recepción a todos los jefes de delegación extranjeros el próximo miércoles en la embajada de Estados Unidos ante la ONU. Desde el Gobierno adelantan que el encuentro entre Sánchez y Trump se producirá, aproximadamente, a las cinco de la tarde, hora española.

De esta forma, los dos presidentes se reencontrarán dos meses después de que ambos coincidieran por primera vez en la Cumbre de la OTAN celebrada en julio en Bruselas. En ese encuentro, Sánchez aceptó incrementar el gasto militar hasta el 2% del PIB, tal y como exigía Donald Trump a varios países europeos.