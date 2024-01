Pedro Sánchez prepara una renovación completa de la dirección del PSOE

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El Partido Socialista se encamina a una renovación a fondo de toda la dirección del partido. La actual cúpula fue nombrada en el 40 Congreso del PSOE —el último hasta la fecha— y el secretario general, Pedro Sánchez, ya planea un lavado de cara del que saldrán gran parte de los 42 integrantes actuales, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes socialistas.

Aunque no hay una fecha concreta, sí hay dos opciones sobre la mesa: aprovechar la conferencia política del partido el próximo 20 y 21 de enero en A Coruña para convocar un comité federal y ejecutar todos los nombramientos —o una parte importante de ellos—, o esperar a que pasen las elecciones europeas y el verano para organizar un congreso en otoño y proceder al rearme de la cúpula socialista.

Cambio de caras desconocidas

Salvo la irrupción de Santos Cerdán en los últimos meses, la mayoría de los miembros de la directiva no están teniendo un especial protagonismo. “La mayoría son desconocidos para la gente, no están teniendo relevancia ni trascendencia”, afirman las fuentes socialistas consultadas por ECD, con experiencia en el Gobierno y también como ex altos cargos del PSOE.

Cerdán, exsecretario de organización del partido, se ha erigido como pieza clave en las negociaciones con Junts per Catalunya y Carles Puigdemont para la investidura de Sánchez. Tras los comicios del 23-J fue el encargado de viajar en repetidas ocasiones a Bruselas para reunirse con el expresident de la Generalitat, fugado tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Además, el número tres del PSOE también anunció el acuerdo con la formación independentista y fue la cara visible que explicó los distintos puntos que lo conformaban.

Pero del resto de la dirección, exceptuando aquellos que lo compaginan con un cargo en el Ejecutivo, no está gozando de especial popularidad y el partido quiere apostar por perfiles fuertes, de peso y que tengan un mensaje más contundente para la nueva etapa que se abre tras la constitución del Ejecutivo.

En Ferraz son conscientes de que la legislatura será difícil —la aritmética es más compleja que los últimos cuatro años— y se preparan para una oposición especialmente dura tras la aprobación de la ley de amnistía. Una de las condiciones acordadas con Junts para el sí a Sánchez en la investidura y que busca dejar sin efecto todas las causas judiciales —finalizadas o en curso— para cualquier encausado por el procès separatista catalán.

Desgaste tras dos años convulsos

Los dos últimos años de Gobierno han sido especialmente complicados para el PSOE. Los socialistas tuvieron que dar la cara por un cúmulo de adversidades que desgastaron fuertemente al partido de cara a las elecciones autonómicas y municipales: la ley del ‘solo sí es sí’, el caso Tito Berni, la rebaja de la malversación o la derogación de la sedición… Distintas polémicas que han desgastado especialmente al Gobierno, pero que también invitan a un cambio de aires en el partido.

La enorme pérdida de poder territorial el 28-M llevó a un órdago de Sánchez que, contra todo pronóstico de las encuestadoras, logró salvar y reeditar un Gobierno que parecía muerto. Esta nueva etapa, según explican fuentes del propio PSOE, abre la vía a una renovación “necesaria” para afrontar cuatro años más de Ejecutivo socialista.

Pedro Sanchez y Jose ramón Gómez Besteiro en la inauguración de convención política PSdeG.

Nueva portavoz, en la conferencia de A Coruña

Sánchez aprovechará la conferencia política de A Coruña para nombrar al próximo portavoz del partido. En la pasada legislatura, el secretario general decidió sustituir a Héctor Gómez por Pilar Alegría tras dos años en el cargo. El nombramiento de la también ministra de Educación como nueva portavoz de Gobierno deja vacante un puesto que Ferraz ha decidido no relevar por el momento. La dirección socialista ha priorizado las portavocías del Congreso y del Senado por su foco mediático, pero fuentes socialistas apuntan a que “no urge” nombrar ahora a la sucesora de Alegría. Una situación que también encaja con la renovación de la cúpula que Sánchez extenderá a otros cargos del partido.

Aunque el reemplazo de la exportavoz socialista se mantiene como una incógnita, en el partido sí esperan que sea una persona con un discurso duro y contundente. Precisamente, la salida de Alegría está ligada con su perfil institucional, más propio de Moncloa que de Ferraz. “Si al final el Gobierno acaba siendo más duro que el partido… Lo llevamos claro”, afirman fuentes parlamentarias a ECD.

Comité federal en Galicia o esperar a un congreso

Sánchez ya trabaja en la renovación de la dirección del PSOE, pero hay dudas sobre cuándo la ejecutará. La primera opción tiene como horizonte las elecciones europeas. Fuentes del partido consultadas por este medio consideran que representa la opción más lógica para no remodelar el partido en mitad de un periodo electoral. Las elecciones gallegas —adelantadas por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda— se celebrarán el próximo 18 de febrero. Después se abrirán las urnas para elegir al nuevo lehendakari vasco y, finalmente, los comicios europeos que tendrán lugar el 9 de junio. Un semestre plagado de citas electorales que dificulta una renovación de toda la dirección socialista y la pospondría a después del verano.

Tras el periodo estival, se cumplirán tres años del último congreso del PSOE, que se organizó en octubre de 2021, y los estatutos del partido marcan que los congresos ordinarios pueden convocarse a partir de los tres años del último.

La segunda opción pasa por aprovechar la conferencia política de este enero. Esta convención servirá para promover las líneas políticas del partido, pero también para convocar un comité federal aprovechando el encuentro para remodelar así la cúpula del partido. Sánchez aprovechará la cita para nombrar un nuevo portavoz, pero voces dentro del partido también apuntan a que será la fecha indicada para ejecutar los nuevos nombramientos y evitar así un congreso temprano.