Podemos traslada al Gobierno que su veto a los Presupuestos es un paripé y le acabará apoyando

Hasta la fecha, Podemos figuraba como el único socio político con el que parecía contar con seguridad el Gobierno para aprobar los Presupuestos de 2019. Ahora, la formación morada denuncia que hay medidas firmadas en octubre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a las que el Ejecutivo debía poner plazos y para las que no hay calendario aún.

En concreto, enumeran hasta once medidas. Y ante este incumplimiento, Podemos ha elevado el tono y la presión advirtiendo de que si no hay un calendario para limitar los precios del alquiler, reformar el mercado eléctrico o prohibir la publicidad de las apuestas deportivas, no apoyarán los Presupuestos de Sánchez.

Podemos va a incrementar la presión

Por el momento, Podemos facilitará el trámite de las cuentas públicas, rechazando presentar enmiendas a la totalidad.

Sin embargo, según fuentes internas del partido, la formación morada incrementará la presión sobre el Gobierno durante los dos meses que quedan hasta la votación de los Presupuestos en el Congreso, antes de enviarlas al Senado, para garantizar el cumplimiento del acuerdo que firmaron en octubre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

A día de hoy, insisten públicamente, ese pacto “está lejos” de cumplirse íntegramente, y por tanto el apoyo a los Presupuestos también está lejos, según advirtió la co-portavoz de Podemos, Ione Belarra, durante su valoración del proyecto presupuestario presentado este lunes en la Cámara Baja por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Para acabar apoyando los Presupuestos

Con el PP y Ciudadanos totalmente en contra y el apoyo de los partidos independentistas en el aire, el apoyo de Podemos se le antoja necesario al Ejecutivo si quiere aprobar las cuentas públicas..

De lo contrario, Sánchez se vería obligado a adelantar las elecciones y dar fin a la legislatura. Entonces, en la dirección de Podemos reconocen en privado a ECD que necesitan aprobar los Presupuestos. No se han recuperado del batacazo en las andaluzas y admiten que no se encuentran preparados para afrontar unas elecciones generales.

Por eso, no niegan explícitamente su apoyo, aunque insisten en seguir luchando para sacar adelante las demandas del pacto. El mensaje de la cúpula del partido de Pablo Iglesias ha llegado al Ministerio de Hacienda: “Vamos a apretaros pero no a ahogaros”.