Feijóo propuso al PNV ‘darle’ el Gobierno vasco si le apoyaba para derribar a Sánchez

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales (i) y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar (d), tras finalizar la jornada electoral de elecciones autonómicas del País Vasco.

El PNV decidió no apoyar a Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones generales del 23 de julio, aunque se reunió en dos ocasiones con miembros de la dirección nacional del Partido Popular. Meses después, el PP ha vuelto a la carga con la propuesta de ‘darle’ el Gobierno vasco si le apoyaba en una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Como es sabido, el PNV anunció pocas horas después de las generales que no apoyaría una eventual investidura de Núñez Feijóo, ya que los votos de Vox serían indispensables para su elección y durante todo el mandato. A pesar de las presiones por parte del PP y de algunos grupos de influencia, los nacionalistas vascos se mantuvieron firmes en aquella posición.

Los jeltzales, por tanto, no entraron a negociar la investidura, aunque sí se reunieron, a petición del PP, en al menos dos ocasiones a comienzos del pasado mes de septiembre.

Los populares buscaron en aquellas reuniones que los nacionalistas vascos virasen y accediesen a negociar, pese a que carecían de margen político para hacerlo, debido a la necesidad de Vox y a la cercanía de los comicios al Parlamento Vasco que se celebraron el pasado domingo.

Nada hasta las vascas

La tesis que comenzó a manejarse entonces en la séptima planta de Génova era que había que cocinar una hoja de ruta con el PNV a medio plazo.

Cargos nacionales del PP consultados por Confidencial Digital admitían que la postura del PNV de cara a la investidura de Feijóo estaba condicionada por los resultados del 23-J y por la amenaza de ‘sorpasso’ de Bildu en Euskadi. “Ahora están centrados en arrancarle cosas a Sánchez, y no contemplan un pacto con nosotros”, concluían.

Punto de inflexión

Sin embargo, contaban con que las elecciones vascas iban a marcar el futuro del PNV, que temía dejar de ser la primera fuerza política del País Vasco y perder el Gobierno autonómico... a manos de EH Bildu.

De confirmarse el ‘sorpasso’ de Bildu al PNV, “será el momento del punto de inflexión para ellos”, confiaban dirigentes nacionales del PP: “En un año, nos vendrán suplicando que les apoyemos para recuperar la Lehendakaritza”, afirmaban.

Una moción de censura

El resultado conseguido por los ‘populares’ (7 escaños) está lejos de lo que el PP vasco vaticinaba a mediados de febrero, hace poco más de dos meses, cuando sus sondeos apuntaban por encima de los 10. Creían que el PNV sufriría un desgaste histórico por sus acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez y que podrían fagocitar ese voto de “los cabreados” con los nacionalistas vascos.

Y ahí centraron los populares su estrategia en esas semanas. Hasta el punto de que la dirección del PP, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, llegó a proponer a la cúpula del PNV ‘darle’ el Gobierno vasco si le apoyaba para derribar a Pedro Sánchez con una moción de censura en Madrid.

Según los cálculos de Génova, el PP se encontraría en condiciones de presentar tras elecciones catalanas una moción de censura contra Sánchez, que incluso hasta podría ganar. También porque el líder socialista habría tenido grandes dificultades para cumplir todas las promesas hechas al nacionalismo catalán, especialmente a Junts.

Si la censura salía adelante, Albert Núñez Feijóo podría convertirse entonces en presidente del Gobierno.

Los “favores” del PP al PNV

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que los interlocutores del PP recordaron a los representantes del partido vasco que el PP ha cedido “gratis” al PNV la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Durango para que no cayesen en manos de Bildu.

Unos “favores” que podrían recibir ahora contraprestación con el voto de los nacionalistas a favor de la moción de censura contra Sánchez.

El PNV rechazó la iniciativa

Sin embargo la dirección del PNV trasladó a los representantes populares que perdieran toda esperanza: su partido no cambiará de posición, tampoco a mitad de legislatura, ni aunque Pedro Sánchez incumpla sus compromisos con Euskadi.

El motivo que esgrimieron es que, en cualquier ecuación, es necesaria la participación de Vox, formación incompatible con los nacionalistas vascos.

De hecho, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se dirigió hace unas semanas a Feijóo en el Congreso en estos términos: “A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano (Rajoy), con una rima consonante y otra asonante, consigo que lo entienda: Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox”.

Fuga de voto del PP al PNV

Según reconocen a ECD fuentes políticas en el País Vasco, la última semana antes del 21-A dio al traste definitivamente con los planes del PP. La polémica generada a raíz de que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, se negase a calificar como banda terrorista a ETA colocó a los abertzales en el centro de la agenda.

Fuentes de la cúpula de los populares comenzaron a trasladar que esto había activado un voto útil al PNV -e incluso alguno a la extrema derecha, los más beneficiados de la polarización, dicen- y había lastrado sus expectativas.

El PP fue rebajando expectativas

En el PP fueron rebajando las expectativas a lo largo de la última semana de campaña y el pasado domingo -pocas horas antes del cierre de los colegios electorales- defendían ya que mantener los seis escaños era en realidad una subida porque significaba la absorción de Ciudadanos. “Porque nosotros no tenemos seis, tenemos cuatro más dos”, subrayaban fuentes de la dirección nacional.

En las anteriores elecciones vascas, en julio de 2020, el PP se presentó junto a Ciudadanos con la marca PP + Cs. Obtuvieron el 6,77% del voto y seis escaños, cuatro para los populares y dos para los naranjas. Fue el peor resultado histórico del Partido Popular.

Vox obtuvo entonces un diputado por Álava y las aspiraciones de Génova para la cita electoral de este domingo 21 de abril pasaban por hacerse con ese asiento y mantener los logrados por la coalición con Cs para erigirse en “la única alternativa constitucionalista” del País Vasco.

El PP le llegó a ofrecer un ministerio

Hay que recordar que el PP llegó a ofrecer al PNV un ministerio en su Gobierno -se barajó la cartera de Industria- a cambio del apoyo de los jeltzales a la investidura de Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de septiembre.

También se publicó entonces que los populares estaban dispuestos a ofrecer “importantes inversiones para Euskadi y un protagonismo relevante al PNV en la interlocución con el Gobierno”.

Desde Sabin Etxea indicaron que no iban a entrar en detalles. El propio Núñez Feijóo señaló en una entrevista que el PNV había “renunciado a influir más que nunca en la política española”, en alusión a su negativa a apoyar su investidura.

El PP, mientras, negó cualquier ofrecimiento al PNV, ya que “no hubo ningún tipo de negociación”. “Nos dijeron que no se querían sentar con nosotros. Para poder ofrecer algo tiene que haber una negociación y el PNV no quiso negociar con el PP. No hemos podido ofrecerles nada”, zanjaron en aquel momento desde la dirección de Génova.