Al PSOE le llegan datos de que el debate ha movilizado a su electorado y espera un repunte: “Consolida nuestra remontada”

Los candidatos a la Presidencia, Santiago Abascal (Vox); Yolanda Díaz (Sumar), y Pedro Sánchez (PSOE), antes del debate electoral organizado por RTVE, en el Estudio 6 de Prado del Rey, a 19 de julio de 2023, en Madrid.

El Partido Socialista respira optimismo. Tras el debate de este miércoles entre el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el líder de Vox, Santiago Abascal, llegan datos de que el debate está calando en el electorado y "consolida" la remontada.

Los sondeos publicados hasta este lunes han señalado una clara ventaja del Partido Popular, pero la imagen de la ausencia de su líder en el encuentro emitido por Televisión Española, insufla un chute de energía en Ferraz. Aunque el PP se sitúe como probable primera fuerza en las elecciones generales de este domingo, la mayoría de bloques está lejos de quedar garantizada por los barómetros que se han venido publicado hasta cinco días antes de los comicios.

Una audiencia de 8 millones de espectadores únicos

Uno de los puntos de inflexión en el análisis del debate ha sido la audiencia. Aunque no se esperaba muy alta, el dato registrado ha rozado los ocho millones de espectadores únicos. Una cifra que se queda por debajo de la alcanzada en el cara a cara del pasado lunes 10 de julio entre Sánchez y Feijóo. Este encuentro entre los dos candidatos a presidir el Ejecutivo tuvo algo más de once millones de espectadores únicos, pero llegó hasta los doce contando oyentes de radio y plataformas online.

La cuota de pantalla del cara a cara organizado por Atresmedia también superó al de este miércoles con un 46,5% de cuota de pantalla. Pero el debate a tres ha superado el 34%, una cifra no menor teniendo en cuenta que faltaba el representante del partido postulado como primera fuerza.

Solo Abascal quedó como representante del bloque de la derecha que, con alta probabilidad, tendrá que pactar con los populares: "El debate ya lo había perdido Feijóo cuando decidió no ir", analizan en Ferraz.

"Error táctico" del PP

Precisamente los cuatro millones de espectadores que siguieron de forma constante la discusión política es una de las claves del análisis que hacen en la dirección socialista. "La espantada de anoche de Feijóo de un debate con 4 millones de espectadores es un error táctico impropio de un partido que se dice de Gobierno", explican.

El presidente del PP y candidato del partido a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin central del Partido Popular, a 20 de julio de 2023, en Valencia.

Los socialistas consideran que la ausencia de Feijóo ha sido un derrape en la estrategia de campaña de los populares y creen que supone un nuevo impulso en esta recta final para dar la vuelta a los pronósticos.

La remontada y la movilización

El objetivo principal del PSOE pasa por movilizar al electorado que aún no haya decidido si votar o quedarse en casa. En esos se basa toda la estrategia diseñada desde Ferraz. Como anticipó ECD, los socialistas han duplicado el número de mítines y movilizaciones durante los últimos cinco días de campaña que ha tenido esta semana.

El PSOE llegó al inicio de la campaña con un repunte en los sondeos que se vio frenado tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Pero sus datos señalan que han vuelto a recuperarse desde entonces, ayudados —señalan— por los resbalones de Feijóo: "El PP es un mar de dudas esta semana", apuntan fuentes de la dirección socialista.

El líder de los populares comenzó la semana con una entrevista en TVE donde dio datos erróneos sobre la subida de las pensiones —aseguró que el PP siempre las ha revalorizado en torno al IPC cuando no era cierto—, después suspendió su agenda alegando que le había dado "un tirón" y este miércoles afirmó que no conocía quién era Marcial Dorado porque en la época en la que se le fotografió con él en un yate "no había Google ni internet"; a pesar de que años antes había sido portada de todos los periódicos de tirada nacional.

Los socialistas consideran que estas intervenciones del candidato del PP, sumado a su ausencia en el debate, ha deteriorado su imagen la última semana, lo que tiene un efecto positivo sobre el PSOE. "Por el otro lado, consolida los datos de remontada para nosotros", añaden.

Además, el debate a tres parece haber constatado la movilización del electorado, según considera la cúpula de Ferraz. "Son unas elecciones muy importantes, hay una gran movilización y es normal que se den altas audiencias a pesar de las fechas. Esperábamos una alta audiencia porque se nota el interés de los ciudadanos", concluyen.

Génova considera baja la audiencia

En Génova la película pinta bien distinta. El equipo de Feijóo no está preocupado por la decisión de no acudir y los datos de audiencia no intimidan al candidato. La dirección del PP considera que los datos registrados "son pobres". En la dirección del partido no se explican cómo puede considerar un buen dato de audiencia cuando tuvo menos seguimiento que el cara a cara, a pesar de tener un candidato más —de dos a tres— y tras ser emitido en "muchos más canales": "Doce puntos menos" de cuota de pantalla, resaltan en el entorno de Feijóo.