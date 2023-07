El PSOE podrá volver a gobernar si convence a Junts: “Vamos a por ello”

“Va a estar muy ajustado”, pronosticaban en la dirección del Partido Socialista. Las encuestas de los últimos días levantaban el ánimo en Ferraz, que creía firmemente en la remontada después de meses de encuestas, vaticinando una victoria muy amplia del Partido Popular. Los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, han mejorado en votos y en dos escaños los resultados de las últimas elecciones generales y podrán seguir en el Gobierno si convencen a Junts per Cataluña.

En la cúpula no daban crédito: “Esto no lo daba ninguna encuesta”. Pero asumen el reto y creen que podrán mantener el Gobierno de coalición. Pero en Ferraz se muestran esquivos: “Es el momento de hablar de que en España no va a gobernar la ultraderecha. Y eso es lo que tiene que abrir los periódicos”.

El PSOE confía en gobernar

En la dirección socialista no cabe otra opción que formar Gobierno. Ferraz cree que podrá convencer al partido de Carles Puigdemont de no bloquear la gobernabilidad del país. Sin embargo, la formación independentista ha sido muy clara en su petición de celebrar un referéndum de autodeterminación. “No vamos a hacer presidente a Sánchez a cambio de nada”, afirmaban tras la noche electoral.

Pero la ejecutiva socialista considera que el mensaje de la ciudadanía contra la llegada de la ultraderecha es claro y debe cumplirse. Los socialistas ya cuentan con que, formaciones como EH Bildu y Esquerra Republicana apoyarán una investidura del candidato socialista. También dan por hecho que Sumar entrará en el Ejecutivo y su líder, Yolanda Díaz, se mantendrá como vicepresidenta.

Pero esa suma, que incluiría al Partido Nacionalista Vasco —que ya apoyó a Sánchez y ha sido uno de los principales socios los últimos cuatro años— y a Coalición Canaria —habitual socio de los socialistas— alcanza los 172 asientos en el Congreso de los Diputados. Faltarían cuatro para la mayoría absoluta. Ahí es donde, tanto la abstención como el voto a favor de, al menos, cuatro de los siete parlamentarios de Junts, será decisivo.

Las primeras reacciones son de confianza. En Ferraz creen que se puede convencer a la fuerza catalanista, pero no quieren oír hablar de pactos, conscientes de que no será una negociación fácil. “Los pactos ya se verán”, afirman en la dirección socialista.

"Otro Gobierno de coalición va a ser difícil"

El inicio de la tarde en Ferraz era tenue. Las encuestas a pie de urna —aunque se han realizado con trackings telefónicos desde el martes— vaticinaban que el bloque del PP y Vox rozaban la mayoría absoluta.

“Me encantaría que pudiésemos reeditar una coalición, pero me da a mí que… lo vamos a tener difícil”, decían miembros socialistas apenados en la sede antes de las nueve de la noche. El Gobierno sabía que lo tenía complicado, pero veía “un pequeño margen” para que la noche no terminara con un cambio de ciclo político.

Las sensaciones no eran las mejores, pero casi más por espíritu que por números, se creía en que el bloque de la derecha no llegaría a los 176 escaños. Ahí depositaban sus esperanzas y su objetivo en la noche de este domingo.

El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, atiende a los medios después de votar en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 23 de julio de 2023, en Madrid.

El PSOE empieza en cabeza, pero “la noche será larga”

Con el escrutinio recién iniciado, por debajo del 10%, el marcador marca una ventaja del PSOE sobre el PP de varios escaños. Los socialistas se mantienen alrededor de los 130 a medida que avanza el recuento, pero en Ferraz no se mueve nada. El porcentaje es muy bajo y suele ser habitual que las mayorías cambien a lo largo del recuento, incluso en decenas de diputados.

“La noche va a ser larga y las encuestas no hay ni que mirarlas”, asevera un alto cargo socialista. Pero el porcentaje escrutado aumenta y la alegría comienza a ser realidad, aunque contenida. Con el 50% escrutado, el PSOE le disputa la primera plaza al PP y es la lista más votada. Algunos sondeos pronosticaban que el PP podría llegar a los 160 diputados.



En la calle, un balcón enfrente de la sede socialista cuelga la bandera de la Comunidad de Madrid y airea la de España: “Viva Ayuso”, jalean. Y cada actualización del escrutinio en las televisiones se convierte en una guerra de aficiones. Como si de goles se tratara, gritan en la terraza si sube el PP y hacen lo propio los militantes de Ferraz cuando es a la inversa, apuntándose entre ambas 'hinchadas'.

Se confirma la remontada y Sánchez sale a la calle

La dirección del partido comienza a creérselo. “Ninguna encuesta daba esto. Hace una semana nos daban 100”, afirman fuentes de la formación en mitad de la noche electoral, y apuntan a un aumento de Sumar que nunca llegó: “Se ha contado voto rural. Ahí la derecha está fuerte, pero ahora vienen las ciudades y pueden subir más”, analizaban. El coche del presidente del Gobierno llega a la sede pasadas las diez y media de la noche, cuando la alegría ya inundaba a los socialistas.

El recuento llega al 90% y en Ferraz aseguran a los periodistas que Sánchez va a comparecer desde la calle. No en la sala de prensa. El equipo socialista monta un escenario en plena acera, como en 2019, y sube el volumen de los altavoces. Dan al play y comienza uno de los himnos que ha cerrado la campaña socialista: “Perra”, de Rigoberta Bandini. Los militantes, abarrotados, enloquecen. Todos con pegatinas en la solapa con un mensaje que en su día fue un ataque al líder del partido: “Perro Sanxe” para los chicos, “Perra Sanxe” para las chicas. “Aquí no discriminamos”. El PSOE las reparte a montones tanto a periodistas como a militantes.

Las encuestas

El escrutinio se acerca a su fin y confirma que el PP y Vox quedan lejos de la mayoría absoluta. Podrá haber Gobierno progresista y en el PSOE no se olvidan de las empresas demoscópicas que vaticinaban una clara victoria del PP por decenas de escaños de ventaja sobre el PSOE.

La dirección socialista considera que algunas —sin querer mencionar cuáles— han tratado de inflar al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. En el PSOE lo califican como que son "empresas vinculadas" a los populares.

Dardo a los barones

La noche empieza a ser eufórica en Ferraz. A pesar de que el recuento aúpa al PP y desciende al PSOE —que termina 14 diputados por detrás—, los resultados superan las expectativas. Y no se olvidan de lo críticos que han sido algunos exdirigentes autonómicos del partido durante los últimos cuatro años y tras la debacle de los comicios municipales. El PSOE perdió seis territorios, entre ellos Aragón. Aquella derrota se atribuyó al propio rechazo que despertaba Sánchez. “Hemos sacado mejores resultados en Aragón que Lambán el 28-M”, soltaban, en forma de dardo, miembros del PSOE.

Ni oír hablar de pactos

Aunque la realidad es tozuda y los pactos son el próximo escenario que espera al PSOE, no quieren dedicarle minutos y se centran en saborear la ‘victoria’ electoral de este 23-J. “La cosa es que en España no va a haber ultraderecha. Ese es el mensaje que manda España y que debe abrir las portadas mañana”, afirman en la cúpula socialista.

Escaños en liza

Los socialistas siguen pendientes del recuento del voto emitido desde el exterior del país. Aún quedan papeletas y un puñado de votos separan al PSOE de quitarle un diputado al PP en la ciudad autónoma de Ceuta. "Veremos qué pasa", afirman desde la dirección socialista, que seguirá pendiente de ese asiento que podría situar la mayoría progresista en 173. A tres de la mayoría absoluta.