¿Será Feijóo el que conteste a Sánchez en la investidura? El PP no responde

El diputado electo y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, al subir a la tribuna.

El Partido Popular no quiere aclarar, por ahora, quién responderá al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en el debate de investidura. La decisión de Génova de eludir esta pregunta de Confidencial Digital llega después de que Sánchez dejara plantado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada, y fuera el diputado raso Óscar Puente, quien ejerciera la réplica del grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

La dirección del PP prefiere no confirmar si la decisión está tomada. Aún no hay fecha fijada para que Sánchez se someta a la confianza de la Cámara Baja y la presidenta ha anunciado que no convocará el pleno hasta que las negociaciones del candidato estén "más maduras". Actualmente, el PSOE no ´ha cerrado acuerdos con ninguna formación política, aunque ya ha comenzado a negociar con varias de ellas.

El desplante a Feijóo

El pasado martes 26 de septiembre, el PSOE dio el primer golpe. Tras el discurso de Feijóo en su investidura, Ferraz tenía preparado un giro de guion que sorprendiera en las filas populares. No fue Pedro Sánchez, máximo responsable del partido, quien salió a hacer la réplica —como ha sucedido en todos los debates de investidura de la democracia— sino que fue Óscar Puente, diputado electo y exalcalde de Valladolid. No pudo revalidar su mandato tras el 28-M a pesar de haber sido la fuerza más votadas: un pacto del PP y Vox le arrebató el consistorio, que pasó a manos de los partidos de la derecha.

La decisión de Sánchez fue tomada como agravio en el PP: "No voy a participar en este circo", afirmó Feijóo al subir a la tribuna de oradores tras el discurso de Puente. Una intervención especialmente dura contra el candidato. Unas palabras que fueron calificadas como "matonismo" y "violencia verbal" por Miguel Tellado, vicesecretario de Organización y miembro de la Junta Directiva del PP.

El líder del PP, Núñez Feijóo, y la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, a su llegada a una sesión plenaria en la se aprueba el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

Feijóo ya plantó a Yolanda Díaz

No sería la primera vez que el líder del PP respondiera a un gesto así. En las negociaciones para su investidura, los populares se reunieron con todos los partidos políticos —a excepción de EH Bildu— que aceptaron una reunión. Entre ellos, Sumar. Feijóo anunció que se reuniría personalmente con PSOE y Vox, pero no mencionó a la formación rosa. El partido liderado por la vicepresidente segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, informó a dirigente gallego de que Sumar aceptaría una reunión con el PP pero sería su número dos, Marta Lois, quien acudiese.

En Génova no gustó nada el gesto de la vicepresidenta y ni siquiera acudió Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso, sino que Feijóo envió al portavoz adjunto, Carlos Rojas.

Jugar al despiste

Ahora es el PP el que juega a abrir esta posibilidad y no confirma que su presidente vaya a ser quien responda a Sánchez. Una duda que ahora planea sobre la próxima investidura y que los populares, al menos por ahora, prefieren no aclarar.

Precisamente, la estrategia de los socialistas fue descolocar a su rival, anunciando la intervención de Puente por sorpresa. Sin embargo, aunque los populares no quieren transmitir su decisión, parece complicado que el PP termine tomando esta decisión tras las críticas que vertieron sobre el PSOE por hacer lo propio.

Posible cambio en la portavocía

La dirección del PP va a hacer cambios relevantes en el partido y es probable que afecten a la portavocía en el Congreso. Como adelantó ECD hace semanas, la continuidad de Cuca Gamarra al frente de la portavocía en el Congreso de los Diputados está en el aire. Una decisión que se tomará "cuando haya gobierno", aunque no descartan que, finalmente, sea la elegida.

Una información confirmada por Feijóo este martes. El líder del PP aseguró en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero: "Haremos los ajustes que corresponda en el Congreso, en el Senado y en el partido. Empezamos una nueva etapa y tiene que haber ajustes", afirmó. Unos cambios que podrían llegar justo antes del pleno de investidura de Sánchez y supondrían una buena ocasión para estrenar al nuevo portavoz en el Congreso, devolviendo el plantón al PSOE y dejando en sus manos la réplica al presidente del Ejecutivo en funciones.