Sumar asegura que sus trackings le dan ventaja sobre Vox en la mayoría de provincias

Yolanda Díaz en un mitin de Sumar

Sumar ha comenzado a elaborar trackings para conocer de cerca la intención de voto y dónde les sitúa para las elecciones generales. Con la tercera plaza disputada con Vox, fuentes de la dirección de Sumar aseguran que sus sondeos internos reflejan que quedarán por delante del partido dirigido por Santiago Abascal "en la mayoría de las provincias". Sin embargo, desde la formación de Yolanda Díaz, no desvelan en cuántas provincias superan a Vox ni cuáles son las más destacadas.

No había constancia de sondeos internos

La existencia de trackings en el partido supone una novedad, pues en un principio la formación no tenía previsto realizar sondeos internos. No lo hizo después de que se conformaran como plataforma tras el acto de Magariños en el Díaz anunció su candidatura. Como ya contó ECD, Sumar no había encargado encuestas para medir la intención de voto. Aunque los de Yolanda Díaz no aclararon las razones de esta decisión, afirmaron que no se debía a una cuestión económica.

Donaciones y microcréditos para financiar la campaña

Hace dos meses Sumar lanzó su campaña de crowfunding para financiar la campaña electoral. El objetivo era llegar a los 10.000 euros. Pero a finales de junio, el partido de Yolanda Díaz anunció a sus inscritos a través de un email que no habían llegado a esa cantidad mínima. Para paliar las dificultades económicas, Sumar lanzó una campaña de microcréditos que serían devueltos después del 23-J gracias a la subvención que reciben los partidos con representación parlamentaria. Poco después del lanzamiento de esta iniciativa, el partido contactó una vez más con sus afiliados para pedir donaciones de hasta un euro.

Disputa con VOX por el último escaño

Sumar compite con Vox por el último escaño en provincias como Cádiz, Huelva, Valencia o Madrid, según las encuestas publicadas por distintos medios de comunicación. Ambos partidos tienen asegurado el escaño en estas provincias. Pero, la formación que se lleve ese último puesto en disputa será la que consiga convertirse en tercera fuerza y evitar que miles de votos caigan en saco roto. Ambas formaciones necesitan un mínimo del 15% de los sufragios para poder optar a un escaño.

Poca implantación en el mundo rural

La implantación de Sumar en el territorio rural es menor que la de Vox por temas como la caza, la ganadería o la agricultura. Parte de este electorado detecta la transición ecológica como una agenda que les excluye: un malestar que el partido de Abascal ha sabido recoger. Debido a polémicas del gobierno como el llamamiento del ministro de consumo, Alberto Garzón, a consumir menos carne, es más probable que el voto de la España rural vaya a Vox antes que a Sumar, que ha formado parte del Ejecutivo. Los principales apoyos de Yolanda Díaz se encuentran en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, pero su candidatura no está muy asentada en la España Vaciada. Sin embargo, en las elecciones de 2019 Vox consiguió representación en circunscripciones que repartían menos de cinco escaños como León, Ávila o Segovia.

Tampoco favorece a Sumar el precedente que se da en 21 circunscripciones que reparten 73 escaños donde históricamente se ha impuesto el PSOE o el PP, dejando fuera a la tercera fuerza política. Debido a que la ley electoral favorece el bipartidismo, el resto de fuerzas políticas se suelen quedar sin representación en las provincias que reparten pocos escaños. Esto provoca que el electorado apele al "voto útil" y se decante por los grandes partidos.