Tamara Petkévich: sobrevivir por amor al arte

Tras la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética, la literatura sobre las víctimas del comunismo se ha enriquecido con la edición de numerosos textos antes prohibidos y, a menudo, desconocidos en Occidente. Para disponer de buena información sobre dichas obras, resulta imprescindible Cien años de literatura a la sombra del gulag (1917-2017) (Rialp. Madrid, 2017), meritorio trabajo de Adolfo Torrecilla, en el que informa sobre más de ciento veinte escritores y de sus obras y aporta los datos de las ediciones en español de los textos comentados.

A ese elenco, se puede añadir ahora Memorias de una actriz en el gulag, de Tamara Petkévich (San Petersburgo, 1920-2017), recién editadas conjuntamente por Periférica & Errata naturae (Cáceres, 2023, 703 págs.), con traducción de Alexandra Rybalko Tokarenko.

Tamara era hija de bolcheviques convencidos y gozaba de ciertos privilegios, pero su padre es detenido en 1937 y condenado. Ella lo visita en la cárcel hasta que lo envían a un gulag. No sabrán ya más sobre él, ni cuándo murió ni dónde fue enterrado. A Tamara, la detienen el mismo día que a su marido, médico. Tras interminables interrogatorios es condenada a siete años de trabajos forzados y él a diez. Entonces comienza una odisea para ella, en la que realiza trabajos variados, en condiciones deplorables, la llevan de un lado para otro y se entera de la muerte, por hambre, de su madre y de una hermana durante el cerco de Leningrado, en la Segunda Guerra Mundial. Solo se salva la otra hermana, acogida en un orfelinato. Para colmo de desdichas, tiene un hijo cuya custodia no logrará recuperar al terminar la condena. En estas circunstancias, llega a pensar en el suicidio, pero la salva el trato con un grupo de artistas y escritores. Ellos son los que la animan y ayudan a desarrollar sus dotes para la escena y logran que la unan, por lo menos temporalmente, al grupo de presos que eran llevados de un campo a otro, para realizar algunas representaciones teatrales o musicales. Esa solidaridad los ayuda a no caer en la desesperación y a seguir creando, en la medida de lo posible... Cuando es puesta en libertad, Tamara no lo tendrá fácil, puesto que para la mayoría se trata de una persona señalada, una traidora, constantemente vigilada, sobre la que pende el miedo a nuevos interrogatorios y condenas, mientras lucha por sobrevivir...

Narración admirable. Lo que cuenta es atroz, pero también muestra a un buen número de personas muy variadas, en cuya conducta despuntan la solidaridad, la piedad, la misericordia, la lealtad, la valentía, la honestidad. Libro importante, comparable a las grandes obras de Aleksandr Solzhenitsyn, Varlam Shalámov, Eugenia Ginzburg, Vasili Grossman, etc., sobre la represión comunista, que se calcula que ha causado cerca de cien millones de víctimas en todo el mundo.