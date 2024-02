El buzón de quejas internas de la Guardia Civil no permitirá denuncias anónimas

Agentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil se ha visto salpicada en los últimos años, especialmente en 2023, por varios escándalos de presunta corrupción que están siendo investigados en distintos juzgados.

Cabe destacar el llamado ‘caso cuarteles’, sobre posibles irregularidades en contratos de obras; la ‘Operación Grapa’, sobre una presunta red de sobornos de empresas de uniformes a mandos de la Guardia Civil, a cambio de adjudicaciones de contratos; incluso relaciones con la trama del ‘caso Mediador’ que gira en torno al socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’.

La detención, en unos casos, y la investigación judicial en otros, de tenientes coroneles, coroneles, generales de división y hasta un teniente general han extendido la mancha de la sospecha sobre la Guardia Civil, donde aún se recuerdan las irregularidades que acabaron con un director general, Luis Roldán, fugado de España y posteriormente en la cárcel.

Como reacción a todos los casos antes citados, se anunciaron una serie de medidas para reforzar los controles internos en la Guardia Civil, y endurecer las exigencias éticas y de conducta de sus miembros.

En mayo de 2023 se publicó que el Ministerio del Interior había ordenado acelerar los trámites para que la Dirección General de la Guardia Civil fuera una de las primeras instituciones de la Administración General del Estado en contar con un Sistema Interno de Información, para que sus propios miembros puedan denunciar irregularidades internas, conforme a lo que la Ley de Protección de Informantes obliga a poner en marcha en las administraciones.

Se hablaba de “un canal anónimo para recibir denuncias de corrupción interna”.

Pasaron los meses, y ese canal no se había aún puesto en marcha, ni en la Guardia Civil ni tampoco en la Policía Nacional.

Sistema de integridad de la Guardia Civil

En los últimos meses, la Dirección General de la Guardia Civil ha ido celebrando reuniones de un “Grupo de Trabajo de Integridad”. En ellas, responsables de la cúpula se reúnen con representantes de las asociaciones de guardias civiles, para pulir la normativa que regulará ese “sistema de integridad”.

Se trata de una serie de normas y de órganos internos que tratarán de reforzar los controles internos, el objetivo que se puso la Dirección General.

Por ejemplo, la asociación Jucil (la que tiene más representantes en el Consejo de la Guardia Civil) preguntó en estas reuniones sobre un nuevo mecanismo, el buzón de ética institucional: quería saber su función y de quien depende, y desde la administración “se responde que se trata de un servicio de consulta para el personal que tenga dudas o desee información sobre conductas que puedan ser dudosas y/o contrarias a la imagen reputacional del Cuerpo. El responsable de este sistema será el futuro Observatorio de Conducta Ética de la Guardia Civil”.

En una reunión más reciente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles “mostró su preocupación por el canal interno de denuncias, cabe recordar que es una obligación fijada por una Directiva y la pasividad en la puesta en marcha, por parte de la administración, no puede limitar los derechos de los trabajadores a la hora de contar con la posibilidad de presentar una denuncia anónima”.

Esta asociación ha explicado a sus socios que “desde la Administración se nos indicó que tienen todo listo, pero dado que hacer una contratación para poner en marcha la plataforma a utilizar supondría un retraso de un año, se ha optado por utilizar una plataforma que ya tiene la administración, adaptándola a la Guardia Civil al ser su implementación más rápida”.

También les informaron de que “el personal que lo desee puede utilizar el canal del Ministerio del Interior o dirigir una carta al Comité de Gestión de Conducta Ética. Les hemos recordado que eso está bien, pero que tendrán que publicar algo en la intranet para que los compañeros tengan conocimiento de esa posibilidad”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles se mantiene a la espera de que se habilite realmente el canal interno de denuncias, para que el personal pueda comunicar “de forma anónima” los hechos que observe y puedan ser irregulares.

Lamenta que a día de hoy el personal desconoce cómo puede tramitar una denuncia anónima, y advierte que se está incumpliendo la Directiva Europea que obliga a crear el canal.

Canal interno de información

Confidencial Digital ha podido conocer algunos detalles que recogerá una orden general que prepara la Dirección General para regular el Sistema de Integridad de la Guardia Civil.

Curiosamente, en el proyecto de esa orden general, el concepto “anónimo” sólo se incluye una vez, y precisamente en sentido negativo, para rechazar la posibilidad del anonimato.

Esta norma va a regular dos canales de denuncia interna en la Guardia Civil.

El primero es el canal interno de información. Se constituirá dentro del Sistema interno de información, que “constituye un cauce para que los guardias civiles y las personas que trabajen en el sector privado o público, habiendo obtenido la información en un contexto laboral o profesional con la Guardia Civil, informen sobre presuntas acciones u omisiones” en dos categorías:

-- Infracciones de Derecho de la UE siempre que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la UE enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno; que afecten a los intereses financieros de la UE (art.325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)) o incidan en el marcado interior (art.26.2 TFUE).

-- Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave (en todo caso las que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social).

Los guardias civiles, o personas ajenas pero con alguna relación con el cuerpo, podrán presentar información respecto de esas infracciones a través de un canal interno de información, que será accesible a través del apartado correspondiente de la web guardiacivil.es, al que se accederá desde la página de inicio.

Confidencialidad

La orden general que tiene redactada la Dirección General (aún susceptible de introducir cambios, antes de su aprobación definitiva) no menciona en ningún momento que este canal de denuncias sea anónimo.

Lo que establece en esa norma es que “el Sistema interno de información está diseñado, establecido y gestionado de forma segura garantizando la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación y, de las actuaciones que se desarrollen en la gestión de la tramitación de la misma, así como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado”.

Es decir, proclama su compromiso con que se garantizará la confidencialidad de la identidad del informante, pero no explicita que ese denunciante pueda registrar su denuncia de manera anónima.

Buzón de Ética Institucional

El segundo canal de denuncias será el Buzón de Ética Institucional.

La Dirección General lo define como “el elemento de consulta” del Sistema de Integridad de la Guardia Civil.

Permitirá dos posibilidades:

-- “Intercambiar información sobre el conjunto de comportamientos que, no siendo en un principio constitutivos de ilícito penal o administrativo o contrarios a los principios y valores institucionales, tampoco están permitidos o no son deseables por perjudicar la imagen reputacional del Cuerpo, con el propósito de clarificar determinados aspectos susceptibles de interpretación”.

-- “Disponer de información, en virtud de la casuística sobre la que versen las consultas, que contribuya al modelo de gestión de riesgos mediante la identificación de ámbitos competenciales, procesos o funciones que permita la detección temprana de situaciones que impliquen un riesgo para los valores y principios institucionales, o un potencial daño reputacional para el Cuerpo”.

Especifica que “quedan fuera del ámbito del Buzón las consultas o dudas éticas que puedan plantearse en relación con a) Cuestiones o asuntos sometidos a investigación, enjuiciamiento o expediente disciplinario; b) El régimen de incompatibilidades del personal de la Guardia Civil; c) Denuncias internas o externas, quejas o sugerencias”.

No se admitirán las solicitudes anónimas

Cabe concluir que el Canal Interno de Información servirá para presentar denuncias sobre presuntos delitos e infracciones penales o administrativas graves, y el Buzón de Ética Institucional estará enfocado no en delitos, sino en comportamientos no permitidos o no deseables y que pueden perjudicar la imagen de la Guardia Civil.

Este segundo, además, parece ser más laxo en el sentido de que ofrece recibir denuncias sobre situaciones que pueden llegar a implicar riesgo, sin que se haya llegado a producir ese comportamiento no permitido.

Sobre el Buzón de Ética Institucional, la Dirección General de la Guardia Civil ha decidido mostrarse algo estricta con los requisitos para enviar mensajes:

-- “Las consultas habrán de realizarse obligatoriamente por escrito a través de los medios electrónicos habilitados al efecto que serán oportunamente publicitados, no admitiéndose las solicitudes anónimas, y garantizándose la confidencialidad de la identidad de la persona solicitante con el pleno respeto de la normativa de protección de datos de carácter personal”.

De nuevo se explicita la garantía de confidencialidad de la identidad de la persona, no denunciante, sino solicitante; pero aquí se añade esa condición de que no se admitirán solicitudes, consultas, mensajes, de carácter anónimo.

La orden general establece que el Buzón de Ética Institucional comenzará su funcionamiento a los seis meses de la aprobación del Plan de Acción de Ética Profesional, otro elemento clave en esta “revolución ética” interna que está poniendo en marcha la Dirección General.

Canal interno del Ministerio de Defensa

Esta regulación del Sistema de Integridad de la Guardia Civil, para facilitar la tramitación de denuncias internas sobre posibles irregularidades, contrasta con el modelo adoptado por el Ministerio de Defensa.

Como se contó en estas páginas, Defensa organizó varias vías y canales para que militares, trabajadores civiles del ministerio, y otras personas relacionadas, pudieran remitir información acerca de presuntas prácticas ilegales.

En su caso, este ministerio sí estableció explícitamente que el denunciante “podrá presentar la comunicación de forma anónima”.

Añadió que “también tiene derecho a renunciar a que se le envíen comunicaciones posteriores a la presentación de la información”.

Para dar mayor seguridad a los denunciantes, y tranquilizarles respecto a que no se tratará de identificar, en el canal interno habilitado en su página web el Ministerio de Defensa recomienda descargar el navegador Tor, para acceder al canal a través de dicho navegador y así “proteger mejor su identidad”.

Comité de Gestión de Conducta Ética

La orden general que prepara la Dirección General de la Guardia Civil crea el Comité de Gestión de Conducta Ética de la Dirección General de la Guardia Civil, “un órgano colegiado especializado, permanente y funcional para la gestión, control y seguimiento de las acciones de implementación del Código de Conducta del personal de la Guardia Civil y demás actuaciones derivadas del Sistema de Integridad”.

Este comité será el responsable de todo el Sistema Interno de Información de la Guardia Civil.

Recibirá y registrará las informaciones tramitadas a través del sistema interno de información, evaluará la veracidad y relevancia de los datos objetivos contenidos en las informaciones recibidas, y derivará las informaciones a los órganos competentes para su comprobación o investigación y seguimiento.

También se encargará de “garantizar la confidencialidad y protección de la identidad de los denunciantes, a fin de evitar posibles represalias”. No habla de anonimato, ni se extiende sobre cómo evitará las represalias.

Por su parte, la normativa de Defensa amenaza con duros castigos para cualquiera que adopte represalias contra quienes realicen denuncias a través de su canal interno de información.

Otro punto relevante de la norma de la Guardia Civil es el que establece que “si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, se procederá inmediatamente a su supresión desde el momento en que se tenga constancia de dicha circunstancia, salvo que dicha falta de veracidad pueda constituir un ilícito penal, en cuyo caso se guardará la información por el tiempo necesario durante el que se tramite el procedimiento judicial.