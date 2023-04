ETA se financiaba con bolsos falsificados vendidos en el sur de España, según el Institute for Economics & Peace

Dos miembros de ETA entregan armas de la banda a los verificadores internacionales.

Se cumplen este mes de abril seis años desde que ETA reveló (en 2017) la localización de ocho zulos en Francia donde guardaba 120 armas y tres toneladas de explosivos. Otros zulos permanecen sin localizar. En mayo será el quinto aniversario del anuncio de disolución de la banda (2018), y en octubre se cumplirán 12 años del comunicado del “cese definitivo de la actividad armada” (2011).

Pese a ello, ETA no desaparece del todo de algunos informes sobre terrorismo. Así lo ha podido comprobar Confidencial Digital en un reciente informe internacional, que menciona a la banda terrorista independentista vasca y la relaciona con una actividad con la que no era habitual vincular a ETA: la venta de productos falsificados.

Índice global de terrorismo

El Institute for Economics & Peace (Instituto para la Economía y la Paz) es un ‘think tank’ no gubernamental e independiente, con sede en la ciudad australiana de Sidney. Cada año elabora un documento con el nombre ‘Global Terrorism Index’ (Índice global de terrorismo). Se basa en la información contenida en la base de datos Terrorism Tracker —elaborada por el servicio de inteligencia geopolítica Dragonfly, y fuente principal para el análisis del GTI— para escribir un “completo registro de los ataques y atentados terroristas en todo el mundo, así como el número de víctimas mortales y heridos que han provocado”.

El informe ‘Global Terrorism Index 2023’ fue recientemente reseñado por el Departamento de Seguridad Nacional. Este organismo depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y es la división de asesoramiento al presidente del Gobierno en materia de Seguridad Nacional. Está actualmente presidido por el general de Brigada Miguel Ángel Ballesteros.

España, en el puesto 60º

El Departamento de Seguridad Nacional destacó algunos datos y conclusiones de ese informe:

-- “El descenso del terrorismo en Occidente —un 27% respecto a 2021— se enfrenta a la intensificación de los atentados en otras regiones”.

-- “El Sahel es la región más castigada por el yihadismo, y registra el 43% de las muertes por terrorismo de todo el mundo, un 7% más que el año anterior”.

El informe incluye un ránking de países más afectados por el terrorismo, que encabeza Afganistán. Estados Unidos aparece en el puesto 30º, Francia en el 34º, Alemania en el 35º, Reino Unido en el 42º...

España se sitúa en el puesto 60º, cinco escalones más abajo que en el informe de hace un año. De hecho está catalogado como un país con un impacto “bajo” del terrorismo.

Terrorismo separatista en Occidente

Pero el documento ‘Global Terrorism Index 2023’ incluye otras menciones a España. Por ejemplo, aparece en el capítulo dedicado a “Terrorismo nacionalista / separatista” en Occidente.

Hay que tener en cuenta que este informe no se limita a reflejar los atentados terroristas de 2022, sino que en algunos puntos su balance se remonta hasta 2007. Por eso, el informe señala que “Reino Unido, España y Francia registraron los niveles más altos de terrorismo separatista en Occidente, registrando 218, 67 y 56 ataques respectivamente desde 2007”. Esos atentados separatistas causaron 10 muertes en Reino Unido, 7 en España y 2 en Francia.

El mismo documento señala que “el grupo separatista más activo y mortífero de Occidente es Patria Vasca y Libertad (ETA), que ha sido responsable de 70 atentados y ocho muertos desde 2007”. La aparente contradicción entre 7 y 8 asesinatos en España puede explicarse porque la última víctima de ETA fue un gendarme asesinado en Francia en 2010, Jean-Serge Nérin.

Las actividades de ETA “se redujeron significativamente tras un alto el fuego declarado en 2010, con solo dos atentados en los años posteriores”.

Falsificaciones

El informe elaborado por el Institute for Economics & Peace incluye algunos capítulos elaborados como “contribuciones de expertos”.

Nathalie Goulet es miembro del Senado de Francia por el grupo Union Centriste. Impulsó la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la lucha contra las redes yihadistas en Francia y en Europa, y en general está especializada en asuntos de terrorismo.

El capítulo escrito por esta senadora trata sobre ‘Falsificación: el ABC de la financiación del terrorismo’. Trata sobre la relación entre la actividad criminal de falsificación de productos de marca y su venta al público, y el terrorismo, ya que distintos grupos criminales recurren a las falsificaciones como fuente de ingresos.

Ropa y bolsos falsos en el sur de España

“Al comprar una camiseta de cocodrilo falsa en un mercado marroquí o turco, un bolso de diseño falso en una playa del sur de España o unas zapatillas deportivas de marca a un precio imbatible ‘en la parte trasera de un camión’, puede que sin saberlo estés financiando una red terrorista y, en todo caso, incitando a las organizaciones criminales a producir estos productos falsificados”, advierte esta senadora francesa.

Pone como ejemplo a los hermanos Kouachi, los yihadistas que asesinaron a once personas en el ataque a la oficina en París de la revista satírica Charlie Hebdo. Asegura que “se ganaban la vida con el tráfico de drogas y con el comercio de zapatillas Nike falsificadas”.

Más adelante, Nathalie Goulet escribe: “Está comprobado que ETA, la organización separatista vasca, controla el tráfico de ropa y bolsos falsos en el sur de España”. El informe, en inglés, recoge la frase con el tiempo verbal en presente, y no en pasado: “It has been proven that ETA, the Basque separatist organisation, controls the trafficking of fake clothing and bags in southern Spain”.

Añade que “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se especializan en el tráfico de CD falsos y cigarrillos”, y que el IRA irlandés “también trafica con cigarrillos de contrabando y productos farmacéuticos falsificados”.

Fabricantes franceses

Ni el capítulo elaborado por esta senadora francesa, ni el informe ‘Global Terrorism Index 2023’ en ningún otro punto, amplía esa afirmación acerca del supuesto control por parte de ETA del “tráfico de ropa y bolsos falsos en el sur de España”. Pero ECD ha podido comprobar que esta afirmación se recogió anteriormente en otro informe.

Un grupo de empresarios franceses formaron la Union des Fabricants pour la protection internationale de la propieté intellectuelle. En 2016 elaboraron un informe sobre ‘Falsificación y terrorismo’. En ese estudio se recoge que “la información recopilada a lo largo de los años demuestra la existencia de estrechos vínculos entre las redes de falsificadores y varias organizaciones terroristas identificadas”, y cita varios “ejemplos de organizaciones terroristas vinculadas a la falsificación”.

Entre los ejemplos aparecen el IRA irlandés, las FARC colombianas, Hezbolá en Líbano, Hammas en Palestina, Al Qaeda, y otros grupos yihadistas como Laskhar-e-Taiba, de Pakistán. Y también se cita a ETA: “Desde principios de la década de 1970, el grupo separatista vasco Euskadi Ta Askatasuna estableció un complejo sistema financiero, a fin de asegurar su actividad terrorista. Gradualmente, el grupo diversificó sus actividades delictivas e incluyó falsificación en sus fuentes de ingresos. Se probó que ETA controlaba la venta de ropa falsificada y bolsos en el sur de España. Las investigaciones también destacaron su implicación en el tráfico de cigarrillos falsos”.

El informe cita dos fuentes para sostener estas afirmaciones sobre la financiación de ETA:

-- “Exposing the ETA financial network, John Solomon, http://www.ccft.org/publication/pdf/ExposingtheETAFinancialNetwork”.

-- “Victor Trocki, “Rise in Counterfeit Market Linked to Terrorist Funding” Carratu International (26 June 2002). http://www.pressbox.co.uk/Detailed/6073.html”.

En Internet es posible consultar ese artículo de John Solomon, miembro del World-Check Terrorism & Insurgency Research Unit, sobre la financiación de ETA. El punto sobre que “ETA supuestamente ha generado ingresos por la venta de ropa y bolsos falsificados en el sur de España” tiene a su vez como base el otro artículo, el de Victor Trocki, que no es posible encontrar en Internet.

Interpol

Por último, cabe señalar que también hace años Interpol apuntó en la misma dirección. Un reportaje que publicó El Mundo en 2008, firmado desde Bruselas, abordó también esta veta de las falsificaciones de productos de marca:

-- “La tienda de los hermanos Chedadi en Lavapiés, implicada en la financiación de los atentados del 11-M, vendía falsificaciones por encargo. El mercado de imitaciones de frenos y parachoques alemanes ha nutrido durante años a Hizbulá. Y, en 1993, los extremistas que pusieron un coche bomba en el World Trade Center consiguieron dólares frescos gracias a la venta de ropa con marcas falsas en Broadway”.

Pues bien: en ese reportaje se puede leer que “según Interpol, incluso ETA ha recurrido a esta fuente de financiación que ya se entrelaza con los negocios de las bandas terroristas, con conexiones directas o indirectas con el tráfico de personas, la explotación infantil, la prostitución y el narcotráfico”.

Basaba esa afirmación en una comparecencia de Ronald Noble, secretario general de la organización de inteligencia internacional, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la que declaró que la banda terrorista vasca estaba relacionada con el mercado de “falsificación de ropa y bolsos”.