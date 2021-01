Da una nueva vida a tus fotografías en casa

Desde siempre, las fotografías han sido esas instantáneas que hemos conservado en álbumes o en marcos, y que ahora pueblan las galerías de nuestros teléfonos móviles. Pero los tiempos cambian y, con ellos, los formatos en los que estas tomas que inmortalizamos pueden estar presentes. Porque el papel ya no es el único hogar para una buena foto. Ahora tenemos muchísimas opciones, y algunas son verdaderamente interesantes.

De hecho, ya hay negocios que han apostado por esta vía para ofrecer un servicio con el que dar rienda suelta a las opciones para las fotos. ¿Quieres que tu casa tenga un toque diferente? ¿Quieres dar a tus fotografías favoritas una nueva vida? Tienes mucho que descubrir a través de los nuevos formatos, a través de opciones como la impresión sobre metal o incluso sobre madera.

Vas a cambiar por completo la forma de ver tus fotografías

La web de Mi foto especial es el lugar perfecto para dar forma a esta idea. Esta empresa de Madrid opera a través de internet, y destaca por ser de las poquísimas que ofrecen a los usuarios la opción de elegir una foto, encargarla e imprimirla sobre cualquier material. ¿La quieres en un mantel? ¿Mejor para un biombo de la habitación? Se abren a todas las opciones que quieras.

Precisamente su propuesta es lo que sirve para tener claro por qué es buena idea dar un nuevo aire a tu hogar con otra forma de exponer las fotografías. El formato papel siempre ha sido el más tradicional, pero vivimos en un siglo que está dejando más que claro que las tradiciones se van rompiendo sin miedo alguno. Ahora puedes poner tus fotos donde quieras, y eso da pie a un potencial inmenso a la hora de definir la estética de tu vivienda.

No solo eso, puedes conseguir que esas fotografías por las que guardas especial cariño luzcan mejor que nunca. No es lo mismo tener una foto en un marco sencillo, que hacer que abarque toda una pared con un material especial, o incluso con un vinilo que aplicar. Todas las opciones que hay a día de hoy dejan en pañales a las del pasado, a la vez que permiten que tus fotos tengan la visibilidad que deseas. Son un paso hacia adelante que, ciertamente, debía llegar tarde o temprano a este terreno.

¿Y qué opciones hay actualmente? Podemos volver al ejemplo del negocio anterior para repasarlas como es debido. Verás que los marcos tradicionales son ya un formato demasiado anticuado, que puedes y debes incluso renovar, seas amante o no de la buena fotografía. Porque hay instantáneas que merecen permanecer en un lugar mucho más especial, en uno en el que tengan el protagonismo que merecen. Y como podrás comprobar, no faltan vías para conseguirlo, desde luego que no.

¿Dónde y cómo puedo poner mis fotos en casa?

La cantidad de formatos y superficies disponibles es enorme a día de hoy. Los negocios que se dedican a esto de la fotografía, saben que en la variedad está el gusto. Por eso, además de optar por los marcos de siempre, ahora tienes mucho más a tu disposición. Es una buena forma de aumentar la creatividad, de buscar distribuciones más originales e impactantes. Tanto si lo que quieres es sorprender a alguien querido como si lo que buscas es dar un toque diferente al salón de tu casa con esa foto que tanto te gusta.

Si lo deseas, puedes tener pósters adhesivos con tus fotografías favoritas, o incluso sacarlas sobre metacrilato para que sean mucho más resistentes. Hay otras opciones con diseños personalizados que disparan por completo las posibilidades, hasta roll-ups si quieres hacer algún montaje con varias fotos y un buen repertorio de frases. Ciertamente, el único límite que tienes a día de hoy es tu imaginación.

Y es que los formatos disponibles son de todo tipo. De hecho, puedes usar foto lienzos con luz o hasta montar un collage para el hule de la mesa del comedor, seleccionando aquellas fotografías que más te gusten. ¿Buscas más opciones? Las tienes. Cartón pluma, lienzos gigantes, biombos personalizados y hasta fotografía impresa sobre madera. Elijas lo que elijas, además, siempre vas a tener algo con una genial calidad de imagen y perfectamente visible.

El vídeo del día La pandemia de coronavirus suma cerca de 630.000 casos a nivel mundial.

Lo mejor de todo es que esto da una mayor cantidad de opciones a la hora de decorar. Puedes hacerte con biombos para cubrir partes de la casa que no quieras tan a la vista, o colocar foto lienzos con luz para tenerlos en tu despacho hogareño. ¿Y qué tal un gran lienzo con una foto familiar en el salón? El bombardeo de ideas que puedes sufrir en cuanto ves todo el catálogo de formatos que se abre actualmente para las fotos es algo que puede hacer que tu casa luzca más tuya que nunca.