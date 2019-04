Los sistemas de videovigilancia y alarmas, imprescindibles en las viviendas

Con los días libres de Semana Santa, son muchas familias las que aprovechan para disfrutar unos días de vacaciones y abandonar la rutina para desconectar de las preocupaciones del día a día.

Cuando llegan temporadas de este tipo, puentes y vacaciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado recomiendan ser muy cautelosos y preparar la vivienda para evitar posibles robos, que por otra parte son más comunes en estas fechas.

Cabe decir, en cualquier caso, que España es uno de los países más seguros del mundo, según el Índice de paz global 2018, un informe elaborado por el Institute for Economics and Peace en el que se estudian 23 factores diferentes.

No obstante, durante 2018 se produjeron en España un total de 107.312 robos con fuerza en domicilios y las autoridades advierten de que los ladrones emplean cada vez técnicas más sofisticadas, como por ejemplo el bumping, que permite a los ladrones entrar en domicilios sin necesidad de forzar la cerradura de seguridad. Con una llave manipulada e introducida en la cerradura con ayuda de un martillo, mediante este método se puede acceder fácilmente y sin apenas dejar rastro en la mayoría de viviendas españolas.

¿Cómo evitar los intentos de robo?

La vía más eficaz para evitar robos es aumentar la seguridad activa en la vivienda, pero eso lo veremos más adelante, mediante los sistemas de alarma y videovigilancia y con sistemas de cerradura resistentes a intentos de robo.

Por norma general, los ladrones tienden a robar en aquellas viviendas que creen que están vacías, de modo que en caso de abandonarla durante unos días para ir de vacaciones es importante no dejar pistas de ese abandono.

En primer lugar, no hay que dar pistas a los cacos sobre la localización, por lo que no hay que anunciar en viaje en redes sociales. A continuación, es también aconsejable no bajar las persianas del todo y pedirle a alguien de confianza que recoja el correo del buzón, que suba y baje las persianas, que riegue las plantas y que encienda y apague las luces.

Otra opción es hacerse con un programador para que la luz se encienda y se apague de forma automática. Muchas acciones sencillas de carácter domótico pueden ser ejecutadas desde un dispositivo móvil, con una aplicación, y esto da sensación de que la vivienda está habitada en esos días.

Sistemas de alarma y videovigilancia

En el apartado de seguridad activa, lo más recomendable es optar por un sistema de videovigilancia y alarmas. Las alarmas para casa TRABLISA son una buena opción pues Trablisa tiene la mejor tecnología para evitar robos. Las alarmas para casa de Trablisa ofrecen protección 24 horas y su experiencia está demostrada en sus más de 50.000 instalaciones.

Contar con un sistema de alarmas y videovigilancia ofrece una serie de ventajas interesantes para las familias, destacando la tranquilidad. El hecho de contratar un sistema de alarmas es de por sí una ventaja pues, en caso de que ocurra algo, los servicios de emergencia son rápidamente avisados.

Las empresas de seguridad taran pocos minutos en reaccionar ante un aviso de incidencia en alguno de sus instalaciones, lo que significa que la central receptora recibe esta información en poco tiempo y alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de esta situación.

El segundo aspecto positivo es que las empresas de alarmas, además de instalar el sistema de seguridad, suelen colocar una placa a modo de disuasión para que, la simple presencia de esta información alerta a los ladrones del sistema. Es un sistema sencillo, pero que da resultados.

Los sistemas de videovigilancia no son solo positivos para evitar intentos de robo en el hogar, pues muchos de ellos incluyen protección frente a otras situaciones de peligro como pueden ser incendios, fugas o inundaciones. Las alarmas cuentan con dispositivos que avisan cuando se producen estas situaciones, un ejemplo de ellos son los detectores de humo.

Con un sistema de alarmas instalado en casa, una ventaja añadida es que existen menos posibilidades de sufrir robos, y por tanto menor coste derivado por el seguro del hogar. A día de hoy, contar con una alarma en casa repercute directamente en el precio a pagar por el seguro del hogar.