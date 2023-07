64 delegados sindicales vigilan que los barrenderos de Madrid no trabajen con temperaturas extremas

Un año ha pasado desde que, en julio de 2022, un barrendero de Madrid falleciera a causa de un golpe de calor tras estar expuesto a más de 40 grados mientras continuaba con su jornada laboral. Desde ese momento, comenzó una lluvia de críticas apuntando a las condiciones en las que trabajaban los operarios de limpieza de la capital durante el verano. Apenas un año después se ha alcanzado un acuerdo en firme entre sindicatos y patronal para controlar que estos trabajadores no salgan a las calles durante las horas más calurosas del día.

La muerte de José Antonio González, que es como se llamaba el barrendero, supuso un punto de inflexión para mejorar las condiciones laborales de todos los equipos de limpieza de la capital. Unos días después del incidente se alcanzó un acuerdo provisional con el propósito de que los barrenderos de Madrid no trabajaran a más de 39 grados.

El nuevo acuerdo establece que cuando haya alerta naranja por calor los operarios no deben salir a trabajar, mientras que cuando el color de la alerta es el amarillo, los barrenderos pararán entre las 14:00 h. y las 17.00 h. En ese periodo de tiempo sí se podrá trabajar desde los vehículos con aire acondicionado.

Un delegado de CCOO por cada centro de trabajo

Apenas había pasado un año del incidente cuando, en junio, se firmó el protocolo de actuación ante ola de calor para el servicio de limpieza de los espacios públicos de la ciudad de Madrid y servicio especial de limpieza urgente de Madrid. El acuerdo, que afecta a algo menos de 8.000 personas, ha sido alcanzado entre la patronal del sector ASELIP y CCOO del Hábitat de Madrid, junto a otros agentes sociales del sector.

Fuentes de Comisiones Obreras han confirmado a Confidencial Digital que tienen delegados sindicales en todos los centros de trabajo, lo que significa que 64 personas están encargadas de que no se incumpla con el protocolo.

Al leer el documento llama la atención que no se prevé la línea de actuación en un supuesto en el que haya alerta roja por altas temperaturas, sin embargo, ASELIP aclaró que se podrán aplicar "medidas preventivas más restrictivas".

Sin sanciones previstas

Desde CCOO afirman que no se ha estudiado la posibilidad de sancionar a quien incumpla el acuerdo, ya que consideran que a todo el mundo le interesa que se cumpla el pacto. UGT por su parte aclara que en todo caso sería cuestión de la administración, sin embargo, consideran que es algo que no va a producirse porque el protocolo define en función de las alertas que puede hacerse y que no.

Ambos sindicatos resaltan que las empresas están muy concienciadas con la situación y, hasta el momento, no se están produciendo problemas.

La única excepción del acuerdo se encuentra en los grandes eventos que se programen en la ciudad y, como ya ocurrió el pasado 15 de julio durante el Show-run de Red Bull, en el que el piloto mexicano Sergio Pérez protagonizó una exhibición con el coche por las calles de Madrid, los operarios de limpieza de Madrid deberán ejercer su labor a pesar del calor.

Las primeras medidas fueron provisionales

Tras la muerte de González, los sindicatos y las empresas adjudicatarias pactaron suprimir, en el turno de tarde, los trabajos de mayor esfuerzo cuando se den episodios de altas temperaturas, es decir, cuando se encontraran por encima de los 39º C durante el que el operario murió tras sufrir un golpe de calor.

Por último, hay que recordar que a principios de este año también se firmó un acuerdo relativo a la mejora de la ropa, otorgando a cada uno de los operarios una vestimenta más acorde con la estación del año en la que nos encontramos. Esto viene a colación de que uno de los principales motivos de las críticas vertidas hacia la situación de los barrenderos de la capital fue que usaban ropa muy calurosa a pesar de estar en verano trabajando en la calle, algo que, con el acuerdo alcanzado en febrero cambió.