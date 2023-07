La mitad de los diagnosticados con trastornos mentales graves no toman sus medicamentos

Esta madrugada un hombre ha sido trasladado al área de psiquiatría tras intentar robar un bebé de un hospital en Palma de Mallorca. El mes pasado un joven fue ingresado por un brote psiquiátrico tras matar a su madre y herir a su padre en el municipio madrileño de Daganzo de Arriba y un hombre fue ingresado en un centro psiquiátrico de Sevilla tras matar a puñaladas a un conductor de un vehículo VTC.

1 de cada 2 pacientes con problemas de salud mental no cumple con su medicación. Miguel Vázquez, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), explica que la adherencia farmacológica varía según la patología destacando en el caso de la depresión. Hasta el 60% de los pacientes con depresión diagnosticada deciden no tomar la medicación. Existen diferencias derivadas del tipo de patología del paciente, “no es lo mismo un paciente con esquizofrenia, que uno con trastorno bipolar, que alguien con depresión” afirma Vázquez.

La patología no es el único factor que influye en el grado de consumo de los psicofármacos. En países como España donde es fácil el acceso a los medicamentos, el porcentaje de pacientes que no los toman es menor que en otras regiones que, debido a aspectos socioeconómicos, es más difícil conseguirlos. También la edad y la conciencia de la propia enfermedad determinan que un paciente tome su medicación. Los jóvenes son más propensos a no tomarla.

¿Por qué los pacientes no toman los psicofármacos?

Martín Correa-Urquiza, profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, avisa de que “los efectos colaterales, la dimensión simbólica del fármaco, la parálisis vital que promueve, la generación de una vida sin libido… explican porque algunas veces no se toman”.

En lugar de consultar al personal sanitario, muchos pacientes al notar los efectos secundarios, deciden no tomar la medicación. Asimismo, si la medicación no tiene un efecto inmediato, tienden a no tomarla.

La época del año también influye. “El calor es un mal momento”, afirma María Llanos Conesa, secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Las personas con patologías mentales toleran peor las altas temperaturas. Además, en verano, hay menos recursos ya que muchos centros de día y consultas médicas no están operativos.

Pueden volverse violentos

Los pacientes con trastornos mentales que no toman su medicación pueden convertirse en un peligro para sí mismos o para los demás, en el caso más extremo. En la mayoría de los casos, lo que provoca es un malestar personal que les lleva a abandonar los estudios o el trabajo y dificulta su integración social. No obstante, insiste Vázquez, es distinto según la patología.

Una pequeña proporción de pacientes que no cumplen su medicación pueden volverse violentos. El caso más frecuente es el de los enfermos con trastorno de personalidad, asegura Llanos Conesa. En el caso de los pacientes con esquizofrenia, varias condiciones pueden derivar en un brote psiquiátrico violento. En los casos en los que la medicación no surte efecto, no toman los psicofármacos que se les han recetado, consumen café de forma excesiva, están sometidos a altos niveles de estrés psicosocial, han tomado una medicación que interacciona con la de la esquizofrenia o consumen drogas, los pacientes esquizofrénicos pueden sufrir un brote de psicosis.

Los pacientes con trastorno de consumo de sustancias en estado de intoxicación también pueden adoptar conductas violentas. Los enfermos mentales consumen más drogas que la población general. Llanos Conesa explica que esto se debe a la apatía producto de la enfermedad, el no estar inscritos en un circuito sociolaboral adecuado, además de que son personas más influenciables ya que no poseen habilidades asertivas y de autocuidado.