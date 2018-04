Mondragon Unibertsitatea viaja a Estados Unidos para colaborar con el MIT e impulsar la economía social en Estados Unidos

El Rector de Mondragon Unibertsitatea y su equipo directivo han viajado estos días a Estados Unidos para visitar universidades norteamericanas con un doble objetivo: poner en marcha junto con el MIT de Massachusets una formación referente en economía social y en cooperativas, donde la universidad y el grupo Mondragon es líder a nivel mundial, y seguir liderando la innovación educativa en Euskadi, mediante el contacto con universidades internacionales líderes en educación.

Para ello, durante una semana, el Rector y su equipo han visitado distintas universidades y laboratorios de emprendimiento e innovación de Boston, tales como el Massachusets Institute of Technology (MIT), la Universidad Northeastern de Boston, la Universidad Southern New Hampshire, el Centro de Innovación de Cambridge (CIC) de Boston, Olin College of Engineering y Babson College.

La colaboración con el MIT para desarrollar la economía social en Estados Unidos, tiene su origen en un convenio que Mondragon Unibertsitatea alcanzó con el Community Innovation Lab del MIT en 2015 para sentar las bases de la transformación social en Nueva York. Desde entonces han pasado dos años en los que ambas entidades han ido avanzando en el modelo de colaboración, que se basará en una formación referente en el ámbito de la transformación social a través de la creación de cooperativas. En este modelo, el MIT colaborará con su experiencia en modelos sociales en el Bronx y en Colombia, mientras que Mondragon Unibertsitatea aportará su conocimiento como referente formativo de economía social a través de la creación de cooperativas con la asociación Cooperatives for a Better World.

Una economía más democrática

El objetivo es preparar a los educadores y graduados universitarios para que participen en la puesta en marcha de una economía norteamericana más sostenible, equitativa y democrática a través del desarrollo de negocios cooperativos.

Para ello, el currículum formativo incluirá formación referente a las organizaciones democráticas, abiertas, participativas, el modelo de participación en la gestión de la cooperativa, el concepto de solidaridad con los socios y con el salario, la intercooperación, la transformación social y la posibilidad de construir entre todos, un mundo y una sociedad más equitativa y socialmente y económicamente más responsable. Es decir, transmitir los principios cooperativos del Grupo Mondragon y de la propia universidad, que han hecho de esa experiencia cooperativa una de los ecosistemas sociales de ‘economía solidaria’ más importantes del mundo.

En definitiva, se trata de proporcionar las habilidades necesarias para que en Estados Unidos se puedan crear, desarrollar, gestionar e investigar empresas cooperativas y de economía social basadas en los principios del Grupo Mondragon.

Liderar la innovación educativa universitaria

Por otro lado, el viaje ha perseguido un segundo objetivo, como es seguir siendo líderes en innovación educativa universitaria para el cual durante este viaje Mondragon Unibertsitatea ha compartido y contrastado la visión su visión con universidades estadounidenses referentes a nivel mundial. Como señala el rector de Mondragon Unibertsitatea en este sentido, “Mondragon Unibertsitatea ha liderado la innovación educativa universitaria con un modelo basado en competencias, sin barreras entre la teoría y la práctica, entre la formación y el mundo real, y siendo pionero en Euskadi y en el Estado en la formación dual…”. “Hoy –continua el Rector-, seguimos investigando para mejorar el aprendizaje y la experiencia de nuestros alumnos y alumnas en la universidad, una experiencia que debe poner en el centro la transformación de la persona para que sea capaz de afrontar un mundo en cambio continuo. El objetivo será formar profesionales que serán ciudadanos del mundo, aprendices flexibles, aprendices activos, con identidad y objetivos, comunicadores y facilitadores de la comunicación y personas cooperativas”.